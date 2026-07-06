游艇经济︱田北辰指「北艇南下」高消费力群组绝对帮到香港 倡大屿山南建高级游艇泊位码头

实政圆桌召集人田北辰在社交平台发文，指一直主张香港应走高端路线，「粤车南下」固然有所帮助，但仍需配合「特许专额」才能发挥最大效益。他认为未来极具发展潜力的是游艇经济，因「北艇南下」这类高消费群体来港可驻留数天，在旅游旺季时更无需争夺酒店房，其消费力绝对能切实帮助香港经济。

倡大屿山南建高级游艇泊位码头 与南大屿度假村相辅相成

田北辰强调，最关键的是提供可供停泊的码头。这将会形成一个可供出租或购买泊位的产业。他指出，虽然香港目前25米以下的船位非常充足，但25米以上的泊位却严重不足。随着越来越多人偏向选择25米以上的游艇，导致目前的泊位价格被越炒越高，而这正正是高端经济的体现。

他建议政府主动开发相关的基础建设，例如建造防波堤并在内里提供大量泊位，再让财团投标兴建码头，借此发展餐饮与购物等周边产业。艇主可在码头购买泊位，性质如同置业，且游艇泊位的价格比房屋便宜得多。艇主一旦购入泊位便会经常来港，从而带动消费；他们前往市区消遣至深夜，亦可直接返回船上，无需再经小艇接驳。

对于具体的选址，田北辰表示除了目前正在规划的红磡、港岛南及南丫岛外，政府应著手物色更多合适的地点。不过，他对机场的选址持保留态度，认为该处水质欠佳且有噪音，吸引力一般。相反，他认为大屿山南面拥有极大空间，将来发展的南大屿度假村，正与高级游艇码头相辅相成，同样能有效带动其他行业的发展。

内地游艇来港限制多 减低留港意欲

田北辰分析现时限制，指出目前内地游艇来港，即使取得许可证入境，若无法寻获私人会所的船位（由于数量极少且经常爆满），便只能固定停泊在某一处，无法自由往来其他地点。若艇上人士欲前往其他地方，必须依靠小艇接驳；如果计划在周末到访多个不同的沙滩，在现行制度下更是无法实现。他认为这种局限性太大，会令旅客的意欲大打折扣。

虽然政府即将推出新措施，允许取得许可证的游艇自由往来不同地点，数天内可到访多个沙滩停泊，并在夜间指定五个区域供预约过夜。田北辰对此表示支持，但他认为这依然远远不够。因为游艇始终只能停泊在海面，出入非常不便；当旅客到市区消遣至深夜，返回游艇时仍需依赖小艇接驳，局限性依然很大。这可能导致旅客在来港后迅速离去，不愿多作停留。