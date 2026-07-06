政商重量级人物现身立法会午宴 前主席范徐丽泰及曾钰成重游旧地 梁爱诗、谭惠珠等出席

立法会今日（6日）举办嘉宾日午宴，让部分议员可宴请业内人士或相关好友到立法会，今次是近年最多重量级嘉宾聚首一堂，包括两名立法会前主席范徐丽泰及曾钰成。被问到回来立法会的感受，曾钰成坦言已退下来多年，不便再说了。亦有多人邀请范徐丽泰，在其担任主席时所拍的相片下合照「打卡」。

范骏华与母亲范徐丽泰齐现身

据了解，励进教育中心理事会主席兼选委界议员范骏华，因应励进教育中心成立十周年宴请理事会成员到立法会，包括其母亲范徐丽泰、基本法委员会前副主任梁爱诗、前警务处处长李明逵及萧泽颐、前立法会法律顾问马耀添。

谭惠珠、谭耀宗等重量级嘉宾出席

据悉，立法会主席李慧琼同样宴请多名重量级嘉宾，包括曾钰成、前全国人大常委谭耀宗、香港基本法委员会前副主任谭惠珠、前民政事务局局长刘江华、全国港澳研究会顾问刘兆佳、前港区全国人大代表叶国谦。立法会秘书处秘书长卫碧瑶带众人参观立法会。

另外，亦有议员请全国人大代表邝美云、全国政协常委施荣怀、全国政协兼厂商会会长卢金荣、现任会德丰地产主席兼香港地产建设商会执委会主席梁志坚、地产及建造界前议员龙汉标。

记者、摄影：郭咏欣