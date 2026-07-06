保安局青年领袖赴延安研学 邓炳强冀港青传承「延安精神」为国家和香港贡献一己之力

保安局局长邓炳强今日（6日）在社交平台发文表示，保安局十多名青年领袖上周参加研学团前往陕西延安。邓炳强说，今次研学团别具意义，同学不单止上课领悟延安精神，体会「实事求是、为人民服务」的真谛，更加走入小学支教，为当地小学生传授知识。他们亦亲身下田劳作，向村内长者送上关怀和陪伴。

同学亲身下田劳作 向村内长者送上关怀

邓炳强收到他们在延安的相片，见到他们认真投入的表情，与小学生、老人家打成一片，表示感到很欣慰。他指近年保安局积极安排青年到内地体验学习，今次延安之行，正值中国共产党成立105周年，趁机会可让这群青年更深刻体会党的奋斗历程和建国岁月，更有机会与当地小学生一同举行升旗仪式，共贺共产党成立105周年。

邓炳强期待他们「学成归来」 将延安精神薪火相传

邓炳强说，正如国家主席习近平在周年大会上指出，促进香港长期繁荣稳定，是中华民族伟大复兴的内在要求，香港需要更好融入国家发展大局。青年就是民族复兴生力军，香港青年更要拓宽视野，深刻认识国家发展，以行动践行服务和承担，勇敢担当时代重任。他期待他们每一位「学成归来」，将延安精神薪火相传，为国家和香港未来贡献一己之力。

保安局十多名青年领袖上周参加研学团前往陕西延安。

他们亦亲身下田劳作，向村内长者送上关怀和陪伴。

保安局局长邓炳强收到他们在延安的相片，见到他们认真投入的表情，与小学生、老人家打成一片，表示感到很欣慰。

图片：邓炳强FB