大棋盘︱黄锦辉「红牌离场」 补选料耗9,000万公帑 修例「递补」一劳永逸？

立法会开局仅半年，便有人中途掉队，黄锦辉因醉驾事件辞任立法会，是新选制下首位因个人操守问题辞职的议员。黄锦辉自行执包袱，对立法会形象有止损作用，但又再次「打少一人」。对于补选与否，政界看法迥异，但普遍预料政府不会为一个席位补选，待明年特区政府换届后处理。亦有人提议应修例，在选委会界别引入类似港区人大的递补机制，悭水悭力。

《立法会条例》规定议席出缺后21天内需刊宪，选管会须在合理情况下依法安排补选，法例上只要任期多于4个月就可作补选。不过上届黄元山转跑道加入政府后，当局一直没有安排补选，议席悬空3年直至换届。

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黄锦辉「红牌离场」 政府无诱因花钱办补选

2022年政府换届，4名选委界议员辞任加入热厨房，政府同年底安排补选，根据政府数字，补选共花费约9,000万元，主要包括租场、投票和点票站、员工开支等，黄锦辉就是透过这是补选首度跻身立法会。

对于补选，行会成员汤家骅近日指若条件允许，应尽量补选；但全国港澳研究会顾问刘兆佳认为，今次议员离职涉不当行为，倘再因补选议席花费公帑，会引起部分人不满，从而引起别有用心人士炒作。

另一行会成员认为，两种说法都无错，视乎从法制角度或政治后果出发，以政府过去处理手法，政治考虑通常占先。他指当年黄元山辞职，政府尚且不补选，今次黄锦辉自行「红牌离场」，政府无诱因为了一个议席劳师动众，以免招人话柄。

2022年补选赢家之一、新民党何敬康向笔者表示不用急于补选，可待明年政府换届再打算，若有人加入政府再一次过安排，更符成本效益；加上明年底港区人大换届选举，选民背景高度重叠，届时可协同处理。他说当年补选期间正值人大选举，部分界别的见面会可合并，选委先见人大候选人，再与补选候选人会面，「如果得几丁友，根本无可能召集到咁多选委出嚟」。

目前港区人大选举办法与选委界类近，采取全票制，排列总票数选出当选者，而港区人大倘出缺，会按未当选的候选人得票顺序依次递补。人大选举公布结果时，会一并公布最高票的3位落选人，进入候补名单。

有两名港区人大代表表示，立会直选与功能界别属单票制，不同候选人的代表群众不一样，未必适合直接递补，但选委界是全票制，最高票落选者亦有一定代表性。今次立会议席出缺来不及处理，但长远可考虑修例引入递补安排。

全国港澳研究会顾问谭耀宗。

递补机制曾惹争议 惟政治环境已变

政府2011年曾提出立法会出缺递补机制，若有议员辞任将不作补选，由最高票数的落选名单替补（后来改为同名单下一人），当时为防止出现2010年反对派「五区总辞」的政治行动，但争议太大，最终只禁止辞职者半年内再参选。现时政治环境已截然不同，若能减省公帑，社会对谁人递补亦似乎无所谓，是否应考虑修例？

前全国人大常委谭耀宗认为递补建议值得研究，尤其选委界席位较多，高票落选者亦有一定认受性，而现实上未必每次有议员出缺都能补选，若修例在下届议会起引入递补机制，可更有效填补空缺。但他提醒，人大与立法会选举是两个不同制度，行政上不能混为一谈，亦可能会有部分党派倾向培养新血参加补选，政府要仔细考虑利弊。亦有议员指，落选人在选举后可能已另有高就，是否愿意「后备入替」是疑问。

近日政圈谈论应否补选，不约而同称「少一个唔少」，其实背后也反映了另一个问题：立法会是否需要90名议员？

聂风