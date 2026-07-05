生产者责任制拟扩至电动车电池、胶樽及纸包饮品盒 谢展寰：今年内咨询立法会

特区政府致力推广减废回收，立法会去年已通过相关条例草案，透过订立共同法律框架及附属法例，简化日后在生产者责任制下增设产品类别的立法程序。环境及生态局局长谢展寰表示，政府现正就电动车电池、塑胶饮料容器及纸包饮品盒的责任制咨询业界，预计今年内会咨询立法会环境事务委员会。

谢展寰今日（5日）在网志中回顾上任4年的工作，提到政府在2024年4月实施首阶段「走塑」以来，连锁食肆逾八成外卖顾客不再索取即弃餐具，预计每年可节省逾6,000万套。为配合减塑工作，环境保护署去年推出「非塑胶容器试验计划」，目前已有近百个餐饮品牌、涵盖逾1,300间分店，及近30家供应商参与。署方正持续整合数据及意见，协助业界优化产品设计和供应链，以务实态度推进减塑目标。

拟咨询电动车电池等生产者责任制

此外，立法会去年已通过相关条例草案，透过订立共同法律框架及附属法例，简化日后在生产者责任制下增设产品类别的立法程序。政府现正就电动车电池、塑胶饮料容器及纸包饮品盒的责任制咨询业界，预计今年内会咨询立法会环境事务委员会。

谢展寰又指，政府已定下在2035年达成「零废堆填」的目标，并正从源头减废、分类回收及转废为能三管齐下，向目标迈进。他指出，虽然本港暂缓了实施垃圾收费，但市民在减废回收方面的意识和参与度有增无减。透过增加回收配套及加强公众教育，香港成功扭转废物弃置量长期上升的趋势。

回收网络覆盖逾九成人口

目前全港回收网络覆盖广泛，18区设有超过800个公共回收物收集点，配合乡郊约820套路边回收桶以及住宅和工商楼宇的回收桶，整体回收网络已覆盖全港超过九成人口。厨余回收方面，全港设有约1,900个住宅智能厨余回收桶及约260个公众回收点，服务覆盖约七成人口。公共屋邨亦已有174条邨实现「一座一桶」，占整体公共屋邨约79%，预计今年底前会完成所有公共屋邨的智能厨余桶设置。

环境及生态局已在本财政年度启动为期五年的减废回收计划。该计划将从提升回收网络、善用科技以及优化物流系统三方面著手，全面优化和提升回收设施，以提高减废的成本效益及运作效率。