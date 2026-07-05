撰文谈《四渡》 罗淑佩勉年轻一代铭记革命先烈付出︱Kelly Online

为纪念红军长征胜利90周年，重大革命历史题材史诗电影《四渡》7月1日在香港上映。文化体育及旅游局局长罗淑佩今午（5日）抽空入场观赏，指电影令她想起两度在北京参观党史博物馆时，在馆内观看的沉浸式影片，该影片带领参观者置身于浮桥之上，亲身感受红军战士在猛烈轰炸下，抱着受伤同志渡河的艰苦战况与无比勇气。罗淑佩勉励年轻一代铭记革命先烈付出，把爱国精神传承下去。

她又指，为配合国家「十五五」规划，特区政府正全速编制首份《五年规划》。文体旅局将积极筹划在北部都会区建设展现国家发展和成就的博物馆，将红军长征「四渡赤水」等波澜壮阔的历史呈现给香港市民。

罗淑佩今日在社交平台撰文指，今年「七一」早上，中共中央总书记习近平在「庆祝中国共产党成立105周年大会」上发表重要讲话，全面回顾了中国共产党团结带领全国各族人民不懈奋斗的光辉历程，深刻阐述了开辟实现中华民族伟大复兴正确道路的艰辛与成就，并展望党和人民事业发展前所未有的光明前景。

建党初期，革命先烈走过了极度崎岖及非凡艰辛的道路。他们凭着救国救民的信念与斗志，不惜付出生命和汗血，以无惧牺牲的决心和大智慧取得最终胜利，建立新中国。这段可歌可泣的历史，很大程度上缩影在二万五千里的「长征」之中。

观看《四渡》忆北京参观经历 崇敬先烈勇气

罗淑佩今午抽空观看电影《四渡》，该片讲述红军在1935年初长征之际，四次渡过赤水河的历史。在1935年1月首次渡河时，战情极为凶险激烈，战士们在兵凶战危之下，以人手用附近乡村找来的民居门板搭成浮桥，场面感人至深。

罗淑佩表示，这部电影非常值得观看，其中搭建浮桥的场景，更令她想起于2023年及2024年两度在北京参观党史博物馆时，在馆内观看的沉浸式影片。该影片带领参观者置身浮桥之上，亲身感受红军战士在猛烈轰炸下，抱着受伤同志渡河的艰苦战况与无比勇气。罗淑佩坦言，两次观看均感到十分震撼，对革命烈士的肃然起敬之情亦油然而生。

电影的结尾预示了当年红军对新中国的期盼。正如习近平所指，现时中国人民已把命运牢牢掌握在自己手中，并正以自信、自立、自强的姿态阔步迈向更美好的未来。罗淑佩认为，作为新一代的中国人，在感到自豪之余，更应铭记革命先烈的付出，将热爱国家和人民的精神好好传承下去。

积极筹建北都新博物馆 加强爱国主义教育

习近平在重要讲话中强调，促进香港和澳门的长期繁荣稳定，是实现中华民族伟大复兴的内在要求。在中央政府的强大后盾支持下，香港正稳步迈向「由治及兴」的新里程。

特区政府目前正全速编制首份《五年规划》，以主动对接国家的「十五五」规划，抓紧庞大机遇，从而更好地融入和服务国家发展大局。其中，文化体育及旅游局将秉持奋发有为的精神，全力推动文化、体育和旅游的融合。文化推广方面，该局将加强爱国主义内容，包括积极筹划在北部都会区建设展现国家发展和成就的博物馆，将「四渡」等波澜壮阔的历史呈现给香港市民，特别是年轻一代，为实现中华民族伟大复兴的宏伟目标贡献香港力量。

图片来源：罗淑佩fb