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何永贤：睹南宁舰和衡阳舰规模庞大装备精良 体会到军强才能国安︱KellyOnline

政情
更新时间：12:42 2026-07-05 HKT
发布时间：12:42 2026-07-05 HKT

房屋局局长何永贤表示，过去几天参与了两个活动，看到过去内忧外患、积贫积弱的中国开启了翻天覆地的历史巨变，也感受到国家历经磨难斗志弥坚，千锤百炼更加坚强。

何永贤在社交平台表示，上星期五（7月3日）参加了南区庆祝中国共产党成立105周年活动，与香港航海学校的学生一起参观香港抗战及海防博物馆，由了解「八路军香港办事处」的成立开始，到香港如何帮忙接收和转运海外华侨给予正在内地抗战的八路军和新四军的捐款和物资，还有包括艺文界在内的社会各界如何募集善款物资去支援同胞，大家的团结和热诚，到今日看依然令人动容。

她指，看到伤痛的日占时期历史，当中仍有不少抗日烈士的故事振奋人心，也令大家倍加珍惜今日得来不易的和平。走遍不同展区，就像走了一趟时光隧道，而这条路中国人越走越踏实，在最后一个展览厅看到今日解放军的实力，令大家更有安全感和信心。正如中共中央总书记习近平日前在「庆祝中国共产党成立105周年大会」上所说：「今天，中国人民已经把命运牢牢掌握在自己手中，正以自信、自立、自强的姿态阔步迈向更加美好的未来。」

何永贤指，这种实力也再次在上周四开始展示在香港市民眼前。当日，她和多位局长一起到昂船洲军营，一睹国家自主研发建造的海军导弹驱逐舰南宁舰和导弹护卫舰衡阳舰，更有机会登上衡阳舰参观。衡阳舰规模之大，停泊着直升机，装备之精良，站在其中不禁惊叹，更令她们庆幸有如此强大的国家。

此外她提到，解放军海军笔直的站姿、坚定的眼神，也是国家军强国安的体现。期待见证祖国如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，为维护世界和平与发展作出更大贡献。

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