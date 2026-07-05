孙东：本港创科生态基本成形 河套区首批土地已招标 将设生物样本过境「白名单」

创新科技及工业局局长孙东今日（5日）在电视节目《讲清讲楚》上表示，本港创科发展经过四年努力已基本成形，各项数据均呈增长趋势。他透露，河套港深创科园首批四幅土地已于上月底开始招标，未来一至两个月将推出第二批。在促进深港资源流动方面，当局正与内地商讨设立生物样本过境的「白名单」及绿色通道。

创科开支及初创数目稳步上扬

孙东在回顾本港创科进展时指，香港正全力推进「国际创科中心」及「国际高端人才高地」的建设。数据显示，2024年本港创科开支达517亿港元，按年增长9%，占本地生产总值（GDP）1.63%，他预期相关比例将持续上升。此外，本港初创企业数目已增至逾5,200间；而制造业及新型工业化占GDP的比例，亦由去年的3.8%预期提升至今年4%或以上。

河套区招标不以地价为单一标准

针对河套区的发展，孙东表示市场对首批招标的四幅土地反应积极，当局主要锁定人工智能、生命健康、量子科技及芯片等高科技领域企业。他强调，批地并非「价高者得」，政府更看重企业能带来的整体经济效益及技术实力，包括会综合考量地价及企业业绩（采用双信封制）。在企业来源方面，他预计进驻企业将涵盖寻求国际化的内地高新企业，以及来自欧美、澳洲等地的海外公司，目前两大园区新进驻的企业中，已有约15%来自海外。

推动「四流」：设过境绿色通道与中试线

为进一步促进深港两地「人才、数据、物资、资金」四流，孙东特别提到生物样本过境的安排。当局正推进设立「白名单」和「绿色通道」制度，以大幅缩短审批时间，并计划在河套区内建立专门的生物样本储存中心及数据算力中心。

在推动新型工业化方面，政府已资助传统产业建立超过130条智能生产线。微电子研发院将于今年底设立碳化矽（SiC）和氮化镓（GaN）两条具世界级水平的中试线，预计明年可为业界处理至少50宗试产要求，协助解决研发到量产的樽颈问题。

面对地缘政治及海外制裁的挑战，孙东强调香港具备灵活应变的能力。当局一直鼓励创科界推行供应链及合作网络多元化，避免过分依赖单一经济体。他重申，香港将继续发挥自身基础科研优势，积极拓展全球创科合作。