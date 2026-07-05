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陈茂波：可在三方面加速推进做深做实 以「只争朝夕」精神贡献香港力量

政情
更新时间：12:04 2026-07-05 HKT
发布时间：12:04 2026-07-05 HKT

财政司司长陈茂波表示，上周三（7月1日）「庆祝中国共产党105周年大会」在北京隆重举行，中共中央总书记、国家主席习近平发表了重要讲话，明确指出「促进香港、澳门长期繁荣稳定，是中华民族伟大复兴的内在要求」。在中央坚强领导和支持下，香港正踏入更繁荣发展的未来。香港的命运一直与祖国紧密相连，可以在三方面可以加速推进，做深做实，以「只争朝夕」的精神，为中华民族的伟大复兴贡献香港力量。

国家持续跨越挑战稳步发展 为香港打开新的空间

陈茂波在网志表示，国家尽管身处纷繁复杂的国际环境，面对不同的内外挑战，但在中国共产党带领下，国家持续跨越挑战且稳步发展，每一阶段、每一个跨越，都为香港打开新的空间；香港的每一步发展，都离不开国家的坚实支撑。

他指事实证明，香港既是国家发展的受益者，更是国家战略推展的贡献者。香港必须将「一国两制」下几代人努力打拼的制度、国际化、金融和专业优势，结合国家稳步高质量发展所带来的新机遇，转化为新发展阶段里服务国家发展大局更扎实、更长远的持续贡献，这亦将造就香港未来的新增长曲线。

回归29年 多方面工作已奠下了坚实基础

陈茂波指，具体来说香港有三方面可以加速推进，做深做实。包括：推动人民币国际化和金融市场互联互通，未来将加大力度鼓励企业在贸易与投融资上更多使用离岸人民币，并与区内更多央行加强协作。本周二举行的香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛，除了讨论香港债券市场发展，重点亦包括离岸人民币市场的发展；其次是参与国家现代化产业体系建设，若能把香港的基础研究、人才、资金、国际创新资源和市场网络，与粤港澳大湾区以至全国的产业能力和应用场景更高效协作，香港可望为国家现代化产业体系建设发挥更积极力量；还有以国际化和专业服务能力，支持更广泛的区域和全球合作。

陈茂波称，香港回归29年，过去多方面的工作已奠下了坚实基础，拥有着领先优势。在中国共产党的坚强领导下，国家正在中国式现代化的道路上昂首迈步、坚定前行。香港作为这条路上一个独特的节点，既有能力、更有责任和信心，以只争朝夕的精神，为中华民族的伟大复兴贡献香港力量。

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