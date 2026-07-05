余伟文忧不同股市或有大调整 AI估值泡沫随时破裂 会做好监控及应变

香港金融管理局总裁余伟文提醒，要高度警惕不同股市可能出现大调整，尤其担忧「AI估值泡沫破裂」与「地缘政治引发通胀、推高利率」两大风险产生叠加效应，呼吁市民在投资上必须谨慎行事，而金管局会继续做好监控及应变，以「厚底子」迎战市场波动。

余伟文今早（7月5日）在电台节目表示，面对变幻莫测的国际金融市场，个别新兴市场尤其在财政纪律不严的地区，可能因利差拉大而面临本币大贬与波动。而全球科技巨企投入数以千亿计美元进行 AI 基础建设，部分融资高度依赖私募信贷（Private Credit）或举债，且部分属透支未来数年的估值。AI 能否成功商业化带来相匹配的收入，仍属未知之数。

香港银行体系防御底子深厚

因此余伟文指，金管局正严密监察资金流向，香港银行体系的资本充足与流动性极强，防御底子深厚，足以抵挡区内地缘情绪的负面传导，甚至能在风暴中发挥「安全港」角色吸引资金。现时不同的股票市场如此亢奋，要高度警惕股市会否出现大调整，担忧当股市出现调整时，又遇上地缘政治引发通胀、推高利率，两大风险就会扩大叠加风险衍生，若再加上不同国家、地方的财政问题，「会唔系下一个浪走埋嚟，会见到股市又跌，债市又跌，真系几面打过嚟」。他呼吁市民在投资上必须谨慎行事，而香港底子要够厚，所以金管局会做好监测及要有足够的应变来迎战市场波动。

推进人民币国际化 必须深耕细作

另外，国家在「十五五」规划中提出要「建设金融强国」的宏伟蓝图，并归纳出「六个强大」指标。余伟文强调，香港凭借独特优势，可在其中多个领域作出重大贡献，特别是在「强大的货币」（推动人民币国际化）与「强大的国际金融中心」两大核心支柱上，香港将扮演不可或缺的枢纽角色。

余伟文表示，推动人民币国际化并非一朝一夕之功，必须深耕细作。要人民币国际化就需要有流动性，金管局与人民银行的本币互换与人民币资金安排额度，已由1000亿元大幅提升至2000亿元，香港作为枢纽，可以将人民币辐射至国际，而目前已至少辐射至12个国家和地区。他说中东及东盟亦已开始使用人民币作贸易结算，强调对本港银行是潜在商机。

要推广落地应用 积极研究解决痛点

其次要推广落地应用，金管局已联同各大银行紧密合作，推动「一条龙」无缝服务；完善资本市场 ，为海外企业手中积存的人民币提供高效的投资出路，建构完整的人民币外循环；以及强化金融基建，令使用人民币如同使用美元一样方便。

不过他指，现时人民币在海外使用上仍有一些痛点要解决，例如货币之间「直兑」时，兑换率仍偏高等，正积极研究解决方法。

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