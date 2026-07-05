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遭美国制裁6年 邓炳强：无意要求美方撤销 「美国治安比较紧张，很多枪击案」

政情
更新时间：09:50 2026-07-05 HKT
发布时间：09:50 2026-07-05 HKT

保安局局长邓炳强接受电视节目专访期间，被问到会否争取美国撤销制裁，他表明无意如此做，认为美国有枪击案、治安较为紧张，前往的意欲不大。

邓炳强指，国安法实施至今已拘捕逾四百人，当中有二百多人被检控，定罪率达九成以上，反映工作有成效。政府今年内分别提出修订国安法实施细则、设附属法例，他指一直有向外国商会等做解说工作，而因为香港有安稳的环境，令营商更加容易，「我最记得近期有研究香港美国商会觉得有94%人认同我们，对于香港的法治有信心。」

邓炳强指就算未来中美关系回暖，也无意要求撤销制裁。
邓炳强指就算未来中美关系回暖，也无意要求撤销制裁。
本届政府完善国安相关法例，完成23条立法。
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保安局局长邓炳强。
保安局局长邓炳强。

邓炳强：制裁与否不在自己控制范围 仅「少少生活不便」

邓炳强因《香港国安法》，遭到美国制裁已近6年。他指就算未来中美关系回暖，也无意要求撤销制裁：「我年轻时都去过美国，想看的也看了，其实我现在去美国的意欲也不大。美国治安比较紧张，很多枪击案。」

他指美国制裁与否不在其控制范围，但认为对自己没什么影响，「只是有少少生活不便而已」，相反制裁可能证明他做的工作正确，「他们（美国）惧怕我。」

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