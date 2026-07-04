香港律师会办大湾区交流团 港深学生实地考察 了解多元争议解决服务机制

2026大湾区交流团「跃动青Teen・联动湾区」今日（4日）起一连两日在深圳前海正式展开。香港律师会联同深圳市司法局及深圳市前海深港现代服务业合作区管理局合办的「青Teen讲场」。香港律师会会长汤文龙带领近65名来自香港本地及国际学校的中学生，与20名深圳国际学校学生共同交流。

交流团冀传达法治教育不仅停留于课堂，亲身体验更能深化对不同法律制度的认识，并且全程以英语进行，充分展现香港在「一国两制」下以两文三语联通世界，以及法律专业在促进区域交流中担当桥梁的独特优势。

汤文龙强调诚信重要性 实地参访前海法院及仲裁院

香港律师会会长汤文龙在开幕致辞时勉励同学，在两天的学习旅程中要勇于发问及保持好奇心，并以专业精神和诚信品格迎接未来挑战。他强调，才华与知识固然能助人叩开机遇之门及拓展发展之路，但唯有恪守诚信，方能赢得他人长久而坚实的信任。

在行程方面，同学们于同日下午先后参访深圳前海合作区人民法院及深圳国际仲裁院，深入了解仲裁等替代争议解决机制的实务运作，以及调解在跨境与国际争议中的重要角色。汤文龙亦向同学介绍了总部设于香港的国际调解院如何推动国际调解的发展。透过实地考察，学生更清楚理解香港与内地在多元争议解决服务上的互补优势，以及香港凭借普通法制度、独立司法体系及国际化专业人才，作为国际仲裁及调解中心所具备的独特定位。

奥运冠军李小鹏现身对谈 启发青年思考规则与公平

交流团开幕式特别邀请到奥运体操冠军李小鹏进行炉边对谈，与一众青年分享其奋斗历程。李小鹏谈及自幼接受专业训练、面对伤患与赛事压力的经历，以及如何在挫折中调整心态重返赛场，最终出战北京奥运。他勉励同学在困难中认清方向并坚持选择，同时指出规则是体育竞技实现公平与秩序的基石，唯有在规范下全力以赴才能体现真正实力。其经历启发了学生思考规则与责任在运动、法律以至日常生活中的意义，从中培养坚毅精神及领悟尊重规范的核心价值。

「青Teen讲场」为香港律师会自2009年创立的年度旗舰青年法治教育项目，旨在透过互动学习、讨论及模拟法庭等形式，培养青少年知法、守法及关心社会的意识。自2024年起，该项目增设两日英语大湾区「识法」交流团，今年活动踏入第三年，行程更趋丰富。律师会表示，未来将继续透过有关平台深化跨地域、跨制度的学习机会，鼓励青年连系湾区、认识国家并面向世界。交流团稍后将进行分组演讲比赛决赛，继续为港深学生带来难忘的学习体验。