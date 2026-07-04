Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港律师会办大湾区交流团 港深学生实地考察 了解多元争议解决服务机制

政情
更新时间：20:34 2026-07-04 HKT
发布时间：20:34 2026-07-04 HKT

2026大湾区交流团「跃动青Teen・联动湾区」今日（4日）起一连两日在深圳前海正式展开。香港律师会联同深圳市司法局及深圳市前海深港现代服务业合作区管理局合办的「青Teen讲场」。香港律师会会长汤文龙带领近65名来自香港本地及国际学校的中学生，与20名深圳国际学校学生共同交流。

交流团冀传达法治教育不仅停留于课堂，亲身体验更能深化对不同法律制度的认识，并且全程以英语进行，充分展现香港在「一国两制」下以两文三语联通世界，以及法律专业在促进区域交流中担当桥梁的独特优势。

汤文龙强调诚信重要性 实地参访前海法院及仲裁院

香港律师会会长汤文龙在开幕致辞时勉励同学，在两天的学习旅程中要勇于发问及保持好奇心，并以专业精神和诚信品格迎接未来挑战。他强调，才华与知识固然能助人叩开机遇之门及拓展发展之路，但唯有恪守诚信，方能赢得他人长久而坚实的信任。

在行程方面，同学们于同日下午先后参访深圳前海合作区人民法院及深圳国际仲裁院，深入了解仲裁等替代争议解决机制的实务运作，以及调解在跨境与国际争议中的重要角色。汤文龙亦向同学介绍了总部设于香港的国际调解院如何推动国际调解的发展。透过实地考察，学生更清楚理解香港与内地在多元争议解决服务上的互补优势，以及香港凭借普通法制度、独立司法体系及国际化专业人才，作为国际仲裁及调解中心所具备的独特定位。

奥运冠军李小鹏现身对谈 启发青年思考规则与公平

交流团开幕式特别邀请到奥运体操冠军李小鹏进行炉边对谈，与一众青年分享其奋斗历程。李小鹏谈及自幼接受专业训练、面对伤患与赛事压力的经历，以及如何在挫折中调整心态重返赛场，最终出战北京奥运。他勉励同学在困难中认清方向并坚持选择，同时指出规则是体育竞技实现公平与秩序的基石，唯有在规范下全力以赴才能体现真正实力。其经历启发了学生思考规则与责任在运动、法律以至日常生活中的意义，从中培养坚毅精神及领悟尊重规范的核心价值。

「青Teen讲场」为香港律师会自2009年创立的年度旗舰青年法治教育项目，旨在透过互动学习、讨论及模拟法庭等形式，培养青少年知法、守法及关心社会的意识。自2024年起，该项目增设两日英语大湾区「识法」交流团，今年活动踏入第三年，行程更趋丰富。律师会表示，未来将继续透过有关平台深化跨地域、跨制度的学习机会，鼓励青年连系湾区、认识国家并面向世界。交流团稍后将进行分组演讲比赛决赛，继续为港深学生带来难忘的学习体验。

 

 

最Hit
钟培生终默认老婆怀孕：佢肯生四个 新婚3个月庄雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女为目标
01:08
钟培生终默认老婆怀孕：佢肯生四个 新婚3个月庄雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女为目标
影视圈
5小时前
香港仔私家车狂飙逃逸至湾仔 连撼5车险撞警员 一男鹅颈桥落网｜有片
00:54
香港仔私家车狂飙逃逸至湾仔 险撞警员连撼至少5车 警鹅颈桥拘一男检毒品｜有片
突发
1小时前
钟景辉安息礼拜丨扶灵名单藏寓意 孙中山曾姪孙孙必胜送别挚友 杜琪峰谢君豪按排序致敬
钟景辉安息礼拜丨扶灵名单藏寓意 孙中山曾姪孙孙必胜送别挚友 杜琪峰谢君豪按排序致敬
影视圈
6小时前
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
饮食
6小时前
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
时事热话
5小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
5小时前
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
生活百科
11小时前
钟景辉安息礼拜丨重量级演艺界猛人送别戏剧界泰斗 周润发刘德华汪明荃到场致哀
02:28
钟景辉安息礼拜丨重量级演艺界猛人送别戏剧界泰斗 周润发刘德华汪明荃到场致哀
影视圈
8小时前
天文台｜所有风球除下改挂黑球 今日雨势有时颇大 海有涌浪
社会
14小时前
廖碧儿传发展忘年恋 与七旬百亿富商吕礼章合照流出 宴会上化身「护花使者」形影不离
廖碧儿传发展忘年恋 与七旬百亿富商吕礼章合照流出 宴会上化身「护花使者」形影不离
影视圈
1小时前