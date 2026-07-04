张培刚观塘顺天邨办事处启动 回顾22年社区路 承诺尽力做好不负所托

民建联立法会议员张培刚位于观塘顺天邨天荣楼的地区办事处，于今日（7月4日）举行启动礼。张培刚在仪式上回顾自己22年的社区服务生涯，由最初在顺利邨担任义工，到担任立法会议员。他感激一众前辈、义工及市民的支持，并承诺将竭尽所能，继续在议会内为市民争取权益，不负选民所托。

回顾22年服务生涯 感谢多位前辈提携

张培刚回望过去，形容自己十分幸运，并以歌曲《幸运就是遇到你》为喻，感激在人生每个阶段都获得不同人士的支持、鼓励与帮助。他忆述，其社区服务生涯始于22年前，开始在顺利邨担任义工，随后逐步服务顺安邨和顺天邨，并结识了许多热心的街坊和义工。其后，张培刚转往宝达邨服务，担任该团体的会社干事，至2007年，洪锦铉当选区议员，张培刚则担任其议员助理。

坦言自己并无亮丽优点

张培刚忆述于2010年加入民建联，2015年起，首度参选并当选区议员，并于去年当选立法会议员。张培刚强调，不论选民在之前的选举中投票支持哪一位候选人，各候选人均是爱国者同心治港。他坦言自己并无亮丽的优点，但承诺对于答应过市民的事情，必定会尽力做到最好，在议会中绝不辜负市民期望。

张培刚表示会继续积极在议会内外发声，致力保障本地雇员权益、争取尽快重启出售公屋的安排、改善地区交通问题，并推动东九龙线项目尽快上马。他期望市民未来能继续鞭策和提点他，并希望能与各界携手，为国家、香港和社区贡献力量。

李慧琼赞张培刚一步一脚印

立法会主席李慧琼指张培刚由竞选起步，一步一脚印地由区议员晋身至立法会。她强调，这些成绩和光环并非个人荣誉，而是团队、政团、政府及社区领袖同心协力的成果。李慧琼勉励他要加倍珍惜，并认真履行职责，积极为民发声。

李慧琼表示，张培刚作为人力事务发言人，将会继续密切关注就业市场的挑战。

在出售公屋的议题上，李慧琼透露，不论是九龙东还是她本身服务的九龙中选区，居民在居民大会中均强烈要求当局允许购买公屋。她促请政府在《施政报告》中考虑相关诉求，并建议当局在《五年计划》加入诉求，以逐步提升居屋及资助房屋的自置居所比例，回应基层市民的置业意愿。

李慧琼倡引入先进科技 改善顺天邨等旧区交通医疗

谈及地区交通，李慧琼以依山而建的顺天邨为例，指出该社区的地理环境与她服务的九龙中何文田及山谷区一脉相承，交通出行极为不便。虽然九龙东铁路项目正全力推进，但她指出，社区内有许多长者居住，对交通便捷度与医疗配套有迫切需求。她促请政府引入更先进的科技及技术，并透露已邀请中国建筑及其他社区领袖共同探讨方案，期望透过科技解决山上社区的出行难题，让长者同样感受到交通便利。

她强调，虽然北部都会区的发展非常重要，但政府亦必须同步关注旧有社区的基层市民，妥善照顾长者的医疗与出行需要。

谭耀宗吁市民在五年规划咨询期内积极提出意见

民建联会务顾问谭耀宗表示，重临旧地感触良多。他勉励张培刚及地区团队必须珍惜服务市民的机会，强调办事处必须维持良好的服务质素，办公室亦应准时开门、积极为居民排难解忧。他指出，民建联的立法会议员均在地区工作了十多二十年，期望团队能继续秉持这份实干精神，为社区带来实质改变。

身兼香港再出发大联盟秘书长的他提到，昨日(3日)面见行政长官时提及，再出发大联盟应积极协助向市民解说香港的五年规划如何对接国家《「十五五」规划》。他强调，香港现正制订的五年规划关乎未来的发展方向，与市民的民生及整体经济发展息息相关。相关的公众咨询期为期两个月，并将于8月中旬完结。他呼吁广大市民和街坊把握机会，在咨询期内积极提出建设性意见，同心协力建设香港，并协助香港更好地融入国家「十五五」规划的发展大局。

记者、摄影：李健威