已成功调解首宗体育争议 张国钧：鼓励业界善用「先调解、后仲裁」

由律政司、文化体育及旅游局等多方合办的「高效解纷齐报捷：体育争议解决工作坊」今日（4日）举行。律政司副司长张国钧指出，建立高效、专业且具公信力的体育争议解决制度至关重要，并鼓励业界善用「先调解、后仲裁」的新模式。

张国钧致辞时表示，香港体育运动蓬勃发展，随着体育运动和相关产业飞跃发展，无可避免会出现不同意见或纠纷，惟依靠体育总会内部协商或裁断的传统方法，又或诉诸法院处理，往往带来更复杂的问题，更会为当事人造成时间、精神和财政上的负担。因此，建立高效、专业且具公信力的体育争议解决制度，以「先调解、后仲裁」方式处理体育纠纷，可更灵活和有效地为当事人解决纠纷；通过仲裁裁决，更可为当事人避免诉讼衍生的冗长法律程序和庞大律师费用。

透过调解可达成较为灵活和实际和解条款

他指出，要妥善处理，须建立高效、专业、具公信力的体育争议解决制度，一套以「先调解、后仲裁」的制度，避免当事人面对打官司的焦虑及压力。透过调解，当事人可以达成较为灵活和实际的和解条款。当争议各方未能透过调解解决争议，仍可透过仲裁避免打官司的冗长法律程序和庞大的法律费用。

他补充，去年年初已成立体育争议解决咨询委员会，推动落实体育争议解决先导计划，先导计划网上平台自今年2月启用以来，已收到不少查询，并开始处理个案，近期更成功解决首宗案件。先导计划的成功落地，印证了香港推动体育解决争议制度的方向是正确的。他鼓励善用先导计划，发挥其最大效益，共同推动香港体育的长远发展。

体育商业活动增 潜在争议无可避免趋多

有份出席的文化体育及旅游局副局长刘震指出，自启德体育园于去年3月正式启用以来，更多大型国际级体育赛事在香港举行，为香港体育发展带来重大机遇。然而，随著体育商业活动持续增长，潜在的争议无可避免地会越来越多。透过推广先导计划，能有效针对业界需要，建立一套高效的争议解决机制，更有效率地解决纷争。

他续指，本次工作坊一方面旨在分享先导计划的阶段性成果，另一方面亦透过真实案例与经验分享，提升体育总会及运动员对先导计划的认识。

妥善处理争议是体育界向前发展关键

港协暨奥委会副会长霍启刚致辞时称本次活动充分展现了政府「跨部门协作」与体育界、法律界「跨界别合作」的力量。他强调，妥善处理争议是体育界向前发展的关键，而先导计划具备三大独特性，时间性、成本低、 专业性。体育界有其独特生态，需要由「懂体育、懂法律」的专业朋友共同协助解决。他期望计划能「越行越顺」，助力香港巩固区域性法律中心的地位，吸引周边及亚洲地区的协会利用香港法律制度优势解决争议，以及透过培训计划装备退役运动员及有志青年，让他们以全新身份协助体育界发展。

记者：梁珮旻

摄影：陈浩元

