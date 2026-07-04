黄锦辉酒驾｜李慧琼指黄锦辉辞职体现承担责任 谭耀宗：错得好紧要 辞政协否自行决定

立法会选委界议员、中大工程学院副院长黄锦辉日前涉嫌于中文大学校园内撞车后一度不顾而去，被警方以涉嫌「酒后驾驶」等4罪拘捕。他于昨日（３日）发表声明，宣布辞去立法会所有职务。

立法会主席李慧琼今日(4日)表示，黄教授辞职体现了他承担责任，相信他的案件会依法依规在法院审理。立法会议员都知悉社会对公职人员有很高的期望，希望议员都吸取事件的经验及教训，更加谨慎要求自己在工作方面要尽职，亦要更加严谨要求自己的行为。至于补选则等待政府的安排。

李慧琼其后在另一个活动后表示，希望市民继续支持、监督议员并提供意见，让议员的工作能够做得更好，共同建设更美好的社区。

谭耀宗：黄锦辉起初到后续处理都表现欠佳

全国港澳研究会顾问谭耀宗在今日(4日)一个活动后表示，黄锦辉的的行为确实「错得好紧要」，包括起初到后续处理都表现欠佳，认为他必须为自身的错误承担责任，且这是不应该出现的事，而议员必须谨言慎行，相信今次事件是深刻的教训，期望类似事件不会再次发生，同时希望市民大众能继续支持立法会议员。

至于是否需要补选，他指目前出缺议席来自选举委员会界别，对立法会的整体运作影响不大，坊间对于是否需进行补选有不同的声音，故政府需要通盘衡量以作决定。被问及黄锦辉现时是否仍适合担任全国政协职务，他指这取决于当事人自身的考量，因政协工作是为国家建言献策，但其个人行为、言行及操守在各方面都有严格要求。

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