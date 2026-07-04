李家超视察土力工程处紧急控制中心 引入AI与无人机技术强化防灾应变

为应对即将来临的台风季节，政府多个部门正密锣紧鼓地落实各项防风及防水浸措施。行政长官李家超日前联同发展局局长宁汉豪及工务团队，前往视察土力工程处紧急控制中心，了解该处在应对极端天气上所应用的最新前沿科技，当中涵盖人工智能、低空经济以及卫星监测等技术，展现政府防患未然的决心。

研发人工智能预警系统 提升警告发放科学性

李家超今日(4日)在社交平台发文，指该紧急控制中心目前已全面落实应用多项顶尖科技，其中一项重点为土力工程处自主研发的「人工智能山泥倾泻警告系统」。该系统透过整合本港多年的降雨数据、人造斜坡状况以及过往的山泥倾泻记录，能够实时且动态地估算山泥倾泻报告的数目。提升了山泥倾泻警告发放的科学性与准确度，有助当局及早作出防范。

转化低空经济试点成果 实现无人机超视距巡查

李家超又指，在发展局的统筹下，政府团队成功将低空经济「监管沙盒」的试点成果，转化为名为「智翱（SmartAERO）」的跨部门无人机联控管理平台。透过远端控制的定点与车载流动机库，该平台能执行超视距巡查任务，达成「人未到、车未到，无人机先到」的高效侦察。配合「联合运作平台」，各政府部门能够实时分享山泥倾泻、水浸及道路事故等关键资讯，进一步加强了跨部门的紧急应变与协调能力。

结合大学卫星科研成果 推动政产学研联动

除了本地研发的系统外，土力工程处亦正积极与本地多所大学展开合作，引入能够穿透云雾的卫星拍摄技术应用于防灾工作上。此举不仅提升了灾害监测的效能，更成功让大学的科研成果得以在实际场景中落地应用，成为政产学研联动的良好示范体现。

责成各部门保持警惕 善用科技守护香港安全

面对极端天气的威胁，各项应急工作显得至关重要。李家超指已向各部门下达明确指示，要求各部门必须继续保持高度警惕并克尽职守。他强调，各部门应善用各项创新科技，务求将自然灾害带来的风险减至最低，全力守护香港安全。

