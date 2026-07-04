蔡杰铭：政府计划年内筹办黎家盈与香港市民「天地对话」

港深创新及科技园（河套香港园区）自去年12月底正式开园至今约半年，发展进度理想。创新科技及工业局常任秘书长、港深创新及科技园有限公司董事会主席蔡杰铭表示，首批落成的三栋大楼中，两栋湿实验室科研大楼的楼面面积已全数租出。截至今年5月底，已有90家科技企业签署租约并进驻，其中逾半数来自内地，更不乏国际龙头及独角兽企业。蔡杰铭又透露，政府正积极筹办黎家盈与香港市民的「天地对话」。

推行龙头带初创计划

蔡杰铭今（7月4日）在电台节目表示，港府正全速推进其余五幢大楼的建设，目标在今年年底前全部落成。其中，作为园区地标的「一号综合大楼」已顺利平顶，在预租阶段已租出超过七成位置。进驻首批大楼的90家科技企业背景多元，体现了香港「引进来、走出去」的优势，包括内地企业占 51%，本地企业占35%，来自瑞士、南韩、芬兰、法国及加拿大等的海外企业则占14%。

企业结构重质重量，约有10间为上市或创科龙头公司，如联想、阿斯利康、华大及海辰储能等，另有 69%至70%为初创企业。蔡杰铭强调，园区特意推行「龙头带初创」的计划，让龙头企业带领初创公司成长，同时由初创提供创新想法与服务。首度落户香港进驻的企业中，有近一半是首次在香港设立据点。蔡杰铭直言，河套作为跨境创科合作物理平台的独特优势，是香港其他园区、甚至内地或海外园区都无法比拟的。

两大范畴加强「中试转化」

针对外界关注香港如何加强「中试转化」，蔡杰铭坦言，以往本地科研成果往往直接流向内地制造，但若香港缺乏中试活动，创科人才便会流失。他表示政府正从两大范畴着手解决，分别是土地规划，及公用设施投资。包括河套香港园区面积为80多公顷，而未来落成的新田科技城将达 210公顷，更大规模的土地能容纳高端的中试活动；以及政府已成立微电子研发院，暂时落户元朗创新园，该院设有专做第三代半导体的公用生产线，以收费模式供有需要的企业进行小规模试产，大幅降低企业的研发成本，以完善创科生能态圈。

15亿拨款建样本库与算力中心

为实现深港两地园区「人员、物资、数据、资金」的便捷流动，深港双方正制定「白名单」，确保合资格的科研人员使用。去年底已启动兴建西面跨河连接桥，将采用「白名单」及无感通关模式便利日常往返。蔡杰铭强调，虽然通关便利，但西面桥仍设有检疫及海关大楼。若出现违规情况，未来会透过《北部都会区》专属法例进行规管及法则处置。

中央、省、市已原则上支持内地数据及生命样本在河套香港园区内自由流通。立法会昨日正式批准了37亿元拨款，当中15亿元 将用于建设园区的两大公用设施，「生命样本库」及「小型超算中心」。蔡杰铭强调，这些敏感数据和生命样本将严格保存于园区内，确保不会外泄。目前管理层正全速落实工作，收集实质应用场景，争取在今年之内落实相关工作。

与黎家盈「天地对话」争取年内举行

他透露，港府计划在今年之内，积极筹办黎家盈与香港市民的「天地对话」，形式与对象正密切筹备中，务求越快越好。政府亦会在科学园及河套园区举办更多科普活动，激发新一代投身创科。

蔡杰铭称，北部都会区以「创科、产业、大学城、宜居、宜业、宜游」为发展主轴，未来洪水桥及牛潭尾的大学城与医学院，将与河套创科园相辅相成，人才跨境流通，将北都打造成香港未来的经济核心引擎。

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