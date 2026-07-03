保安局国安互动剧场由校园延伸社区 邓炳强冀将国安概念「贴地入屋」

由保安局推出的「国安互动剧场」今日（3日）在东九文化中心剧场举行《国安家好社区食神大赛》启动礼和公演。保安局局长邓炳强表示，期望以话剧「贴地」的形式，令市民大众掌握国安资讯。

邓炳强冀国安概念「贴地入屋」

邓炳强出席启动礼致辞时表示，今年是香港回归29周年，亦是中国共产党成立105周年，维护国家安全是每一个香港市民「应有之义」。他指出，今次剧场透过日常生活故事，让青少年了解国家安全的道理。邓炳强续指，当局过往以「安仔」、「熊仔」漫画为蓝本，推出真人版校园剧场到各区小学演出，至今已有逾1万名小学生观赏。今日将剧场由校园延伸至社区，期望国安概念「贴地入屋」。

《国安家好社区食神大赛》设有问答及互动环节，故事同样以「安仔」、「熊仔」为蓝本，围绕「食神大赛」展开，透过他们日常生活的小故事，去讲解国家安全的大道理。