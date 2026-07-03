财委会通过拨款37亿加快完成港深创科园首期基建 孙东吁提速建设北都增成本效益

立法会财委会今午（3日）审议，从资本投资基金拨出37亿元，注资香港科技园公司以支持加快完成港深创新及科技园第一期基建及公用设施，以及修订「设立生命健康研发院资助计划」的适用范围。最终获在席议员大比数支持通过。

河套香港园区第一期8幢大楼可全部提早今年底落成

选委界庄家彬表示，财委会于2021年向园区公司批出173亿元，兴建河套香港园区第一期8幢大楼，连同早前已落成的3幢楼，最新预计全数可提早于今年底落成，而工程仍有余款，关注为何项目可加快兼有余款，是否当初评估不够准确。

创新科技及工业局局长孙东表示，当局采用了专班全力以赴，加速建设余下5幢大楼，在不到两年的时间内全部完工，是在香港历史上最快的速度。能够有余款是与香港长期建筑业的生态有关，以前兴建5幢大楼至少需4至5年，涉及审批的过程，期间仍要支付工人的工资；而现在2年内建完大楼，便可节省很多工人工资，因此他非常提倡未来北部都会区建设中一定要提速，提速省下来的时间和工资就可以省下来，而不会增加额外开支。

经民联黄永威表示，创科园拟用7.06亿元去购置一个中等规模的本地伺服器，形容硬件折旧很快，算力也不能打赢超算，似乎会与数码港的超算中心有重复功能，建议当局将这笔资金定位优化，转型建设一个跨境数据安全的调动中介门户，配合未来河套白名单机制，可与数码港、深圳超算中心建立一个专属的高速网络，进行一个分布式的算力调度。

港深创新及科技园有限公司行政总裁马惟善表示，明白香港整体超算布局配套已非常全面，而仍要在园区中建设一个小型的超算中心，正是想对接数据过河，各方都希望数据能用最安全的方法在河套园区内使用，而不会流出去，故园区有自己的超算中心，可提供一定的算力，就是最安全的方法。

记者：郭咏欣