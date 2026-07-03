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黄锦辉辞职︱政圈料不急于补选 待明年政府换届后处理 谭耀宗斥酒驾「无得帮」：成件事错晒

政情
更新时间：17:37 2026-07-03 HKT
发布时间：17:37 2026-07-03 HKT

黄锦辉涉嫌酒后驾驶连撞两车一事引起社会哗然，他今日（7月3日）宣布辞去立法会职务，黯然结束议会生涯。本届议会上任仅半年，便有人中途「掉队」，跟上届一样又变回89人议会。对于会否安排补选，有建制中人直言，立法会本有90名议员，「少一个唔少」，上届议会因为黄元山加入特首政策组，议席悬空了3年亦没有补选，对议会运作亦不见有任何影响。

该建制中人又指，黄锦辉的议席来自选委会界别，选民人数少，搞一次补选动辄以千万元计，加上明年特区政府换届，可能有议员转跑道加入热厨房，届时再有议席出缺，不如一并补选较符合成本效益。

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谭耀宗斥黄锦辉「无得帮」

全国港澳研究会顾问谭耀宗向《星岛头条》表示，法例虽然建议在议席悬空时进行补选，但非强制性，举例2022年黄元山辞去议员职务，担任特首政策组组长，政府之后一直没补选。他又指，黄锦辉属选委会界别40名代表之一，反问「是否值得耗费大量公帑进行补选？」他说最终要视乎政府认为是否有需要把议席补足。

谈及黄锦辉酒驾事件，谭耀宗直言「成件事都错晒」，包括饮酒驾驶行为、曝光后处理过程等。他指黄锦辉若不主动辞职，预计亦无法留任，「无得帮，要自己负责任」，现在提前请辞等同减少伤害。

汤家骅：议席空缺应尽量补选

行会成员汤家骅认为，今次事件虽属个别议员行为，「但多多少少会令市民大众对立法会议员的质素打折扣」，但黄锦辉迅速辞职，或能让市民明白到犯错代价巨大，且不代表整个立法会都会犯下同样错误。

至于补选问题，汤家骅指距离本届立法会任期结束尚有3年半，根据法例，只有在任期剩余少于4个月的情况下，才不进行补选，因此预计此议席有很大机会进行补选。对于上届有议席悬空3年，汤家骅认为若条件允许，应尽量进行补选 ，「毕竟个位空咗喺度。」

提前辞职可成法庭减刑理由？

被问及黄锦辉请辞认错，会否为法官接纳并成为陈情减刑的理由？身为资深大律师的汤家骅指，虽然辞职本身被视为一种表示悔意的行为，但要视乎法官如何看待事件，及案件当时所披露的所有具体情况。

刘兆佳：为一人花大量公帑不划算

全国港澳研究会顾问刘兆佳认为，黄锦辉酒驾行为肯定影响市民对立法会观感，但他采取果断态度辞职，一定程度上能够挽回市民对立法会及议员的信任。至于短期内会否进行补选，刘兆佳表示，补选必须动用公帑，若仅仅为了一个人的去留而花费大量公帑举办补选，并不划算，恐怕更会引起市民不满。他预料政府会选择将议席悬空一段时间。

《星岛头条》正向政制及内地事务局查询。

记者：李健威

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