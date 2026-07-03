内会︱陈振英引述陈国基：政府将于7月提交北都专属法例草案 为地政程序拆墙松绑

立法会内务委员会今午（3日）开会，内会主席陈振英指，政府已正式启动2026年《施政报告》及首份「香港五年规划」的公众咨询，并计划于7月内向立法会提交北部都会区专属法例草案。

陈振英首先汇报与政务司司长陈国基会面的情况，引述对方表示，行政长官在6月29日正式展开2026年施政报告的公众咨询，首份香港五年规划与行政长官施政报告一脉相承。五年规划是前瞻性、策略性及方向性的指导文件，而施政报告是每年的施政部署，订立具体指标以回应五年规划的要求和方向。政府会在咨询会同步收集两个范畴的意见。陈国基亦表示，行政长官及团队会在咨询期间走进社区，举办多场线上及线下咨询会，仔细聆听不同人士意见，希望议员支持。

他续指，陈国基称政府正陆续向立法会提交多项法案，当中为加快北部都会区发展而订立的专属法例已经完成公众咨询，并获普遍支持。港澳办主任夏宝龙近日考察时肯定北都是香港发展的重点及重要的新引擎，而国家「十五五」规划亦明确表示要加强北都发展。发展局将会在7月就专属法例向立法会提交条例草案，为北都的规划及地政程序拆墙松绑。政府会全力配合立法会的审议工作，并积极回应议员提出的问题及意见，期望各项条例草案都能顺利通过，惠及社会及经济发展。

陈振英亦提到两项拟议决议案，包括批准由资本投资基金拨付现金46亿元予邮政署营运基金，及订明所拨款的资产净值；以及批准修订区议会条例的附表，以反映元朗区及北区地方行政区经更新的边界，将河套区纳入元朗区，让选举管理委员会可就2027年区议会地方选区的划界向行政长官作出建议。政府将于7月15日立法会会议上动议上述拟议决议案。

此外，会上处理了一项附属法例，将西湾河鲤景道63号西湾河综合大楼地下至3楼（除用作提供照顾的住宿范围外）指定为图书馆。此公告的效力是让一间新的图书馆交由康乐及文化事务署署长管理，新公告将于今年10月8日起实施。此项法例作出修订的期限为7月15日的立法会会议。