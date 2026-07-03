施政报告2026｜工联会晤特首提96项建议 促设「工作间猝死基金」及大厦维修管理局

行政长官正就新一份《施政报告》进行咨询，工联会代表于今日（3日）与行政长官李家超会面，就《施政报告》提交意见。建议书以「聚焦规划 紧抓机遇 加速发展 普惠民生」为题，围绕「构建香港就业友好型社会，促进本地高质量充分就业」、「房屋与民生规划」等六大核心范畴，向行政长官提出16项重点建议。

建议书以「聚焦规划 紧抓机遇 加速发展 普惠民生」为题

今年是香港「一国两制」实践路上具有里程碑意义的一年，特区政府积极主动对接国家「十五五」规划，正开展「香港首个五年规划」和《2026年施政报告》公众咨询，双轨并行，相辅相成。两份文件将构成特区政府更具战略性和可行性的施政纲领，带领香港在融入和服务国家发展大局，紧抓机遇，普惠民生。为构建就业友好型社会、促进民生和经济发展，工联会以「聚焦规划 紧抓机遇 加速发展 普惠民生」为题，围绕「构建香港就业友好型社会，促进本地高质量充分就业」、「房屋与民生规划」、「经济转型与产业多元化」、「医疗服务与安老支援」、「青年发展与教育」以及「智慧城市与绿色生活」六大核心范畴，向行政长官提出16项重点建议，总共96项建议。

吴秋北：建议书集中民生发展、就业

会长吴秋北指，建议书集中民生发展、就业特别重视。在五年规划上，以就业优先发展策略，一切发展应该与就业相匹配，与人力资源相匹配，所以提出构建就业友好型社会，包括就业保障、就业支援，技能提升、收入分配、退休保障等。

黄国：建议书就社会重要性议题提出建议

理事长黄国表示五年规划有前瞻性及重要性，建议书就社会重要性议题提出建议，包括制定完整的人力资源政策。他建议加强教育与产业对接，从施政顶层引导大学调整学科设置。扭转技术人员短缺局面，职业教育及技能培训内容要跟上科技应用，提升雇员技术，稳定工作，增加收入。

周思杰：政府须加强重视建造业安全

建造业总工会理事长周思杰建议加强重视建造业职业安全及工伤权益保障。2026 年至今，本港已发生 13 宗致命工业事故，政府须加强重视建造业安全，为遏止严重工业意外，应设立零死亡目标以反映政府改善职业安全、保障工友的决心。即使「工作间猝死」成因众多，亦难以否定工作的影响。建议为「工作间猝死」设援助基金，帮助猝死雇员家属渡过难关。

邓家彪：建议政府设「大厦维修管理局」 主导楼宇维修招标等工作

工联权益委员会副理事长邓家彪指出大维修围标问题严重，有需要推行体制改革，纠正政出多门、部门之间权责不清、协调及监察效能低下等流弊。建议政府设「大厦维修管理局」，并主导楼宇维修招标、评标、估价、工程监督等工作。他认为可选39 条租置屋邨作为试点，斩断围标集团对楼宇大型维修过程的系统性渗透。借以减轻业主经济负担。同时，加快城市更新及旧区重建，研究引入多元补偿方式，提升更新效率及财政可持续性，加快旧楼重建。

记者、摄影：梁珮旻