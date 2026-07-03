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黄锦辉辞职｜确认已向立法会提交书面辞职通知 李慧琼：尊重他的决定

政情
更新时间：15:01 2026-07-03 HKT
发布时间：15:01 2026-07-03 HKT

立法会议员、中大工程学院副院长黄锦辉周一（6月29日）涉嫌于中文大学校园内连撞两车后一度离开，因涉嫌酒后驾驶及意外后没有停车等四罪被警方拘捕。黄锦辉于今午发表声明，表示经过慎重考虑，决定由即日起辞去立法会的所有职务。

立法会主席表示，黄锦辉议员已向立法会秘书给予书面辞职通知，从今天（7月3日)起辞去立法会议员席位。主席尊重他的决定，并衷心感谢他一直以来尽心尽力服务立法会，贡献香港。

监委会委员陈家佩表示，尊重黄锦辉的决定。至于监委会会否继续调查，她指未收到主席李慧琼的指示。

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