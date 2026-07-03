国际法论坛聚焦外太空秩序 林定国：香港三方面贡献国家航天大业

「2026国际法论坛」今日（3日）举行，以「开创新前沿：外太空的法律、商机与秩序」为主题，汇聚香港特别行政区政府官员、业界领袖、法律专家、联合国外层空间事务厅代表。律政司司长林定国致辞时指出，国家「十五五」规划强调航天发展，香港有机会亦有责任为此贡献力量，可在科研、专业服务和法律专业交流三大方面协助国家航天发展，以及解决太空航天发展带来的国际争议

林定国：香港具备科研及「一国两制」下普通法制度优势

林定国表示，香港本地大学和研究机构具有科研与航天工程的优势，而随着太空发展逐渐转向商业化，太空旅游等私营项目需要有完善的金融、法律及风险管理框架。香港作为国际仲裁中心，拥有「一国两制」下的普通法制度及独立的司法权，本地专家更精通各国语言，能提供适切的专业服务，为不同国家解决相关争议。此外，律政司于2024年成立的香港国际法律人才培训学院，已在太空法等不同法律领域为国际学者及官员提供培训，可凭自身优势协助解决太空航天发展带来的国际争议。

郑若骅：调解是解决太空争议的有效出路

国际调解院秘书长郑若骅在会上指出，太空技术飞速发展，惟国际太空法的演进却相对滞后。她引用国家主席习近平提出的「全球治理倡议」，当中奉行主权平等、遵守国际法治、践行多边主义、倡导以人为本，以及注重行动导向的五大理念，认为能为外太空法律秩序提供重要参考。

郑若骅特别提到，调解对于解决太空相关争议十分重要。她分析指，若将涉及外太空的争议交由诉讼等传统机制处理，或会产生两极化的判决，加剧权力不对称，因此调解是另一种更可行的选择。她强调，调解结果是经由自愿协商得出，参与国家更可以此为基础制定规则，最终形成惯例并为国际社会所遵循。她补充，国际调解院是首个致力以调解方式解决国际争端的组织，可为外太空争议提供有效的解决机制。

张长伟：香港可担当「金牌调解员」

外交部驻港特派员公署副特派员张长伟表示，在「一国两制」下，香港背靠祖国、联通世界，发挥着不可替代的作用。他举例指，香港可为全球太空初创企业提供灵活的融资渠道，充当国际太空合作的「超级联系人」，助力内地商业太空企业融入全球市场；香港更可担当太空争议的「金牌调解员」，致力打造成为太空相关争议的解决中心。

记者：周育莹

摄影：卢江球