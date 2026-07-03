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问责官员7月起齐加薪1.3% 年度薪酬开支约1.8亿 政务司长月薪破42万

政情
更新时间：13:19 2026-07-03 HKT
发布时间：13:19 2026-07-03 HKT

继公务员今年度划一加薪2%，政制及内地事务局回复传媒查询时透露，本港政治委任官员自7月1日起加薪1.3%；加幅创下近10年新低，预计全体官员的年度薪酬开支将达到约1.8亿元。另外，政府亦宣布自4月1日起，将前公务员及遗属的基本退休金上调1.7%。

政治委任官员加薪1.3% 司局长月薪最高逾42万

特首、政治委任官员及公务员等在上年度面临冻薪。政制及内地事务局表示，各级政治委任官员的现金薪酬自7月1日起增加1.3%，增幅为近10年最低。

以现时政府架构计算，包括21名司局长、14名副局长、1名特首办主任及19名政治助理。加薪后，相关官员的年度薪酬开支总额约为1.8亿元。

参考当局2024年回复立法会质询时提供的官员月薪数据估算，3名司长在加薪后，月薪将介乎逾39.4万至42.2万元，每月实际增加约5,000元至5,400元。

翻查资料，立法会财务委员会于2017年批准一次过调高政治委任官员的现金薪酬12%，其后每年按丙类消费物价指数的平均按年变动进行调整。至今10年间，上述各职级累计加薪幅度约为14%。

职位（人数） 2024年月薪 今年7月1日起加薪后 *
政务司司长（1）

$417,330

 $422,755
财政司司长（1）

$403,215

 $408,457
律政司司长（1） $389,580

$394,645
副司长（3） $382,990

$387,969
局长（15） $376,405

$381,298
特首办主任（1） $376,405

$381,298
副局长（14） $244,665 至 $282,305

$247,846 至 $285,975
政治助理（19） $131,740

$133,453

退休人员基本退休金上调1.7%

此外，政府向立法会提交公告，宣布发放予前政府人员及政府人员遗属的基本退休金，将增加1.7%，并已于4月1日起生效。

当局表示，是次调整幅度是参考平均每月甲类消费物价指数而厘定。预计在2026/27年度，政府需要向约17.4万名合资格人士，额外支付合共约6.24亿元开支。

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