黄锦辉酒驾｜中大：即时暂停该名人士大学行政职务 工程学院院长曾汉奇：听到的解释与传媒报道有出入

立法会议员、中大工程学院副院长黄锦辉周一（6月29日）涉嫌于中文大学校园内连撞两车后一度离开，因涉嫌酒后驾驶及意外后没有停车等四罪被警方拘捕。

中大表示，中大已得悉并高度关注有一教职员涉嫌酒驾和被捕一事，强调大学一直非常重视教职人员行为和操守，并已即时暂停该名人士在大学的行政职务。由于警方现正调查案件，校方目前不宜就案情作进一步评论。

工程学院院长曾汉奇：听到的解释与传媒报道有出入

中大工程学院院长曾汉奇出席立法会工务小组委员会后回应传媒提问，指事件是否属于醉驾，仍待警方调查及法院判决；又指黄锦辉说法与传媒报道有出入，「其实现时事件，我听的解释可能与传媒报道的是有少少出入。」

黄锦辉于2022年经选委会界别补选晋身立法会，并于2025年成功连任。他现时为中大工程学院副院长（外务），并在中大教学多年，并担任中大系统工程与工程管理学系教授、创新科技中心主任、创业研究中心副主任。

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