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黄锦辉酒驾｜中大：即时暂停该名人士大学行政职务

政情
更新时间：09:29 2026-07-03 HKT
发布时间：09:29 2026-07-03 HKT

立法会议员、中大工程学院副院长黄锦辉周一（6月29日）涉嫌于中文大学校园内连撞两车后一度离开，因涉嫌酒后驾驶及意外后没有停车等四罪被警方拘捕。

中大表示，中大已得悉并高度关注有一教职员涉嫌酒驾和被捕一事，强调大学一直非常重视教职人员行为和操守，并已即时暂停该名人士在大学的行政职务。由于警方现正调查案件，校方目前不宜就案情作进一步评论。

黄锦辉于2022年经选委会界别补选晋身立法会，并于2025年成功连任。他现时为中大工程学院副院长（外务），并在中大教学多年，并担任中大系统工程与工程管理学系教授、创新科技中心主任、创业研究中心副主任。

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