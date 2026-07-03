大棋盘｜中共党庆活动在港不再敏感 地区「接合」需努力

中国共产党建党105周年，七一当日在人民大会堂举行庆祝大会，中共中央总书记习近平发表重要讲话。在香港，特区政府也隆重其事，特首李家超宣布将在18区举行庆祝活动，加强港人认识国家在中共领导下取得的重要成就。原来相关活动已展开，昨日在深水埗举行「中国共产党和一国两制」专题讲座，由立法会前主席曾钰成主讲。

《宪法》列明社会主义制度是中华人民共和国的根本制度，中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征。基于历史原因，过去港人对中国共产党有所疑虑或偏见，加上在回归后一段长时间，政治舆论风向由反对派主导，部分港人对中共有抗拒情绪亦是事实。中共在港活动长年被指「地下化」，本地政治人物也避谈是否党员，典型例子便是曾钰成，他过去被追问时称这问题「无意思」。

不过2020年《香港国安法》订立后，香港政治环境剧变，反对派绝迹，社会逐渐形成氛围，推动港人认识国家执政党贡献、中共与「一国两制」关系等。2021年中共建党百周年，时任特首林郑月娥率团上京参与党庆大会；在香港亦有「百年伟业」大型展览，但由于正值疫情，且区议会仍未重塑，地区层面没太多宣传。

今年建党105周年，本港政治和社会环境已有充足条件大张旗鼓宣传。根据政府网页，地区庆祝活动实际上已开始，由各区民政处与地区团体合办，昨日分别在深水埗、油尖旺区举行专题讲座，稍后亦会有电影《1921》欣赏会、青年参观等活动。

多名地区人士表示，6月下旬起已陆续接到活动通知，但内容只提及是国情教育相关讲座、电影分享会等，没明言是党庆活动宣传，大家视之为每年恒常七一活动的一部分，但听到特首前日公布在18区举行党庆宣传活动，方知真正目的。有议员指，当局没有硬性规定须出席多少活动，可视乎日程安排参与。

昨日深水埗区讲座在香岛中学举行，由深水埗民政处、居民联会主办，逾330名师生及青年参与。深水埗DO王浩宇致辞指，中共不仅领导中华民族迈向伟大复兴，亦是「一国两制」的领导力量与坚定守护者，勉励学生加深对国家历史认识。曾钰成则设置启发式提问引导思考，让学生理解党的坚强领导，是国家长治久安、蓬勃发展的根本保障。

有当区区议员表示，事前不清楚有相关活动，亦未见有大型宣传或传媒报道，相信今次活动对象是学生，若要议员在地区向市民宣传，可能需要再加大力度。民政总署回复指，各区民政处本月与当区团体举办以青年人为主要对象的庆祝活动，加强青年对国家在中共领导下取得的重要成就的认识，厚植家国情怀。民政处以现有资源推行，不涉额外拨款。

全国港澳研究会顾问刘兆佳表示，港人特别是年轻人，有需要对中共有更全面深入认识，这对未来理顺香港与内地关系、助香港融入及服务国家发展大局、中央在港行使全面管治权至关重要。他说过去反对派主导舆论下，不少港人对中共有负面甚至抵触情绪，将「认识共产党」视为敏感，在新时代下已不合时宜，强调消除港人对中共偏见及负面印象，只是「回到正常状态」的工作。

至于共产党在港活动会否越趋公开，甚至参与管治架构，刘兆佳指言之尚早，中央未必希望在港形成另一个权力中心，予人「干预港人治港」观感。他相信可见将来中共在港的活动，会集中在文化教育、公益方面，先扭转在香港社会上的形象；而事实上中共历史教育，早已融入在现行国民教育之中。

聂风

