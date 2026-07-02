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南宁舰衡阳舰访港︱罗淑佩登舰感超级兴奋 : 香港确实深蒙国家厚爱!

政情
更新时间：21:57 2026-07-02 HKT
发布时间：21:57 2026-07-02 HKT

解放军导弹驱逐舰南宁舰、导弹护卫舰衡阳舰组成海军舰艇编队，今日（2日）起一连5日访港，停靠昂船洲军港。文体旅局局长罗淑佩在社交平台发文，分享指晚上有机会登上衡阳舰参观，形容「真的超级兴奋！」她表示，海军精锐编队接连访港，让香港市民亲眼见到见证中国海军装备迭代升级、从近海防御走向远海护卫的跨越式发展历程的不同舰只。她指这安排在内地城市并不常见，认为香港确实深蒙国家厚爱。

罗淑佩：安排在内地城市不常见 香港确实深蒙国家厚爱

罗淑佩亦在文中向市民科普，指衡阳舰是海军历史上第五代同名舰。第四代的衡阳舰曾参在1974年西沙海战中与成都舰、昆明舰一起通过台湾海峡支援西沙，维护南海主权。第五代衡阳舰曾先后参加四批亚丁湾索马里海域护航及多项重大演训任务，创造了中国水面作战舰艇的多项纪录。

她又上载多张相片，指衡阳舰的后甲板均设有舰载直升机停机位，可适配直-20F反潜机，此机可携带更多声呐浮标、磁异探测器及轻型反潜鱼雷，作战能力比前代大为提升。

引习近平七一讲话：学习「能打胜仗」精神

罗淑佩引述中共中央总书记习近平在昨天庆祝中国共产党成立105周年发表的重要讲话中指出，香港是国家不可分离的一部分，中国共产党是强国建设、民族复兴的领导核心。核心坚强，则国家强盛；国家强盛，则香港繁荣稳定的根基牢固。她指总书记也指出，促进香港长期繁荣稳定，是中华民族伟大复兴的内在要求。

她表示，总书记习近平「七一」重要讲话指引「一国两制」实践乘风破浪，她也正好从不断改进，愈战愈强的海军身上，学习到「能打胜仗」的精神。

图片：罗淑佩FB

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