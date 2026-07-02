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南宁舰衡阳舰访港︱李家超 : 充分体现国家对香港高度重视、关心和支持

政情
更新时间：20:53 2026-07-02 HKT
发布时间：20:53 2026-07-02 HKT

解放军导弹驱逐舰南宁舰、导弹护卫舰衡阳舰组成海军舰艇编队，今日（7月2日）起一连5日访港。行政长官李家超今日出席中国人民解放军海军南宁舰编队访港欢迎仪式，代表香港特区政府和香港市民热烈欢迎南宁舰编队来到香港。

再有军舰来港  充分体现国家对香港高度重视、关心和支持

李家超于社交平台发文，称国家强，则民族立；民族兴，则香江安，形容这次由导弹驱逐舰南宁舰和导弹护卫舰衡阳舰组成的编队访港，是继去年两支国家海军舰队到访后，再次有海军舰艇来港，充分体现国家对香港的高度重视、关心和支持；许多香港市民与他一样，都为南宁舰编队访港感到振奋。

今年是中国共产党成立105周年，是香港回归祖国29周年，南宁舰编队在这个重要时刻访港，有三个重大意义：第一，展示国防科技实力，坚定民族自信；第二，彰显海务上的责任担当，激发民族自豪；第三，感受国防力量强大，厚植爱国情怀。

「强国必须强军，军强才能国安」。李家超衷心感谢中央派遣南宁舰编队访港，让港人亲眼见证国防科技的创新与发展，亲身体会人民海军的实力与风采。

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