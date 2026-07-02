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黄锦辉酒驾︱立法会监委会 : 明白公众很关注事件 会按议员守则认真严肃处理

政情
更新时间：19:33 2026-07-02 HKT
发布时间：19:33 2026-07-02 HKT

立法会议员黄锦辉日前涉酒后驾驶等4宗罪被捕。立法会监察委员会今（2日）回复称，一直非常重视议员的行为操守，亦明白公众很关注此事件，监委会会按《立法会议员守则》认真严肃处理涉及议员行为操守的个案。

而事件主角黄锦辉今日（2日）回应传媒查询时称：「现在好乱，在房中休息紧，并反思一下自己的错过（过错）」，又事件已进入法律调查阶段。黄锦辉事发至今未现身回应，未知他会否出席的明日的内务委员会会议，亲自交代。

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黄锦辉酒驾︱回复传媒称「现在好乱」：在房中反思自己过错 至今未公开现身回应

他昨日（7月1日）在社交平台发表贴文，就日前在香港中文大学校园内涉及的一宗交通事件作出回应。他表示，事件引发社会讨论，并为立法会、中文大学校方以及各界带来不便，对此深表歉意。

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