施政报告2026︱实政圆桌建议引入「燃油实价」机制 落实全面价格透明化

特区政府正就新一份《施政报告》展开公众咨询。实政圆桌今日（2日）向行政长官李家超提交建议书，随著中东地缘政治冲突持续，国际原油价格剧烈波动且长期处于高位，直接导致本港民生车用燃油价格居高不下，建议政府引入「燃油实价」机制，落实全面价格透明化。

倡强制油公司公布「燃油实价」

实政圆桌立法会议员庄豪锋表示，随著中东地缘政治冲突持续，国际原油价格剧烈波动且长期处于高位，直接导致本港民生车用燃油价格居高不下。然而，本港燃油市场长期存在「价格不透明」的结构性问题，建议政府研究透过立法或修改油站批租条款，强制油公司履行以下披露义务，包括统一计算基准，订立一套法定计算公式，要求油公司扣除其「最普遍、无门槛或极低门槛的常规折扣」后，计算出一个「标准最终售价」（即「燃油实价」）。

庄续指，为改变目前消费者委员会仅能依赖牌价进行比较的局限，政府应建立更具阻吓力与透明度的数据申报机制，包括赋予消委会或相关权责部门法定权力，强制油公司定期及实时提交详细的折扣结构、优惠变更及内部定价数据。至于在国际能源价格剧烈波动期间，为防止油公司透过「暗箱操作」变相加价，他建议政府落实「优惠条款简明化」原则–制定指引，要求油公司简化优惠门槛，禁止将多重、互斥且计算复杂的条款叠加，防止其利用资讯落差减低实质优惠力度。

另外，本港近年经常发生致命工业意外，实政圆桌召集人田北辰表示，鉴于现时主管级别被控误杀罪的最高刑罚虽重，但实际判刑往往偏轻，阻吓作用未能充分发挥。若未来工业意外率未能显著下降，政府应检讨并促请司法机构提高此类罪行的判刑起点。此外，政府可推行「终身吊销牌照」机制，针对因严重疏忽、听之任之而导致工人丧失生命的个案，引入「终身吊销专业牌照/主管资格」的惩罚，令涉事主管永久不得从事相关管理行业。