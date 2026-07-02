Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

施政报告2026︱实政圆桌建议引入「燃油实价」机制 落实全面价格透明化

政情
更新时间：19:19 2026-07-02 HKT
发布时间：19:19 2026-07-02 HKT

特区政府正就新一份《施政报告》展开公众咨询。实政圆桌今日（2日）向行政长官李家超提交建议书，随著中东地缘政治冲突持续，国际原油价格剧烈波动且长期处于高位，直接导致本港民生车用燃油价格居高不下，建议政府引入「燃油实价」机制，落实全面价格透明化。

倡强制油公司公布「燃油实价」

实政圆桌立法会议员庄豪锋表示，随著中东地缘政治冲突持续，国际原油价格剧烈波动且长期处于高位，直接导致本港民生车用燃油价格居高不下。然而，本港燃油市场长期存在「价格不透明」的结构性问题，建议政府研究透过立法或修改油站批租条款，强制油公司履行以下披露义务，包括统一计算基准，订立一套法定计算公式，要求油公司扣除其「最普遍、无门槛或极低门槛的常规折扣」后，计算出一个「标准最终售价」（即「燃油实价」）。

庄续指，为改变目前消费者委员会仅能依赖牌价进行比较的局限，政府应建立更具阻吓力与透明度的数据申报机制，包括赋予消委会或相关权责部门法定权力，强制油公司定期及实时提交详细的折扣结构、优惠变更及内部定价数据。至于在国际能源价格剧烈波动期间，为防止油公司透过「暗箱操作」变相加价，他建议政府落实「优惠条款简明化」原则–制定指引，要求油公司简化优惠门槛，禁止将多重、互斥且计算复杂的条款叠加，防止其利用资讯落差减低实质优惠力度。

另外，本港近年经常发生致命工业意外，实政圆桌召集人田北辰表示，鉴于现时主管级别被控误杀罪的最高刑罚虽重，但实际判刑往往偏轻，阻吓作用未能充分发挥。若未来工业意外率未能显著下降，政府应检讨并促请司法机构提高此类罪行的判刑起点。此外，政府可推行「终身吊销牌照」机制，针对因严重疏忽、听之任之而导致工人丧失生命的个案，引入「终身吊销专业牌照/主管资格」的惩罚，令涉事主管永久不得从事相关管理行业。

最Hit
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
01:24
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
社会
7小时前
梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
00:53
梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
影视圈
7小时前
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
8小时前
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
00:53
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
影视圈
6小时前
01:01
塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥
突发
9小时前
廖碧儿被《东周刊》独家爆有「新欢」 男伴为顾乐仪鳏夫吕礼章 曾任东华三院主席
01:15
廖碧儿被《东周刊》独家爆有「新欢」 男伴为顾乐仪鳏夫吕礼章 曾任东华三院主席
即时娱乐
5小时前
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
时事热话
4小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
楼市动向
14小时前
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-01 14:00 HKT