黄锦辉酒驾︱回复传媒称「现在好乱」：在房中反思自己过错 至今未公开现身回应

立法会议员、中大工程学院副院长黄锦辉周一（6月29日）涉嫌于中文大学校园内连撞两车后一度离开，因涉嫌酒后驾驶及意外后没有停车等四罪被警方拘捕。黄锦辉今日（7月2日）回应传媒查询时称：「现在好乱，在房中休息紧，并反思一下自己的错过（过错）」，又事件已进入法律调查阶段。黄锦辉事发至今未现身回应，未知他会否出席的明日的内务委员会会议，亲自交代。

陈振英吁向主席查询

立法会监察委员会副主席、「总协调人」陈振英今日出席活动时，被追问委员会会否就事件展开调查。陈振英表示，监察委员会只有一名发言人，即立法会主席，建议传媒向大主席李慧琼查询。李慧琼至今未回应事件。

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涉中大校内连撞两车 涉酒驾等四罪被捕

现年66岁的黄锦辉昨日（7月1日）被揭发，日前在中大校园内连撞两车后一度离开现场。他其后折返，最终因涉嫌酒后驾驶、发生交通意外后没有停车等四项罪名，被警方拘捕。

黄锦辉昨日在社交平台发表声明，承认日前于中大校园内涉及一宗交通事件，引发社会讨论，并为立法会、中大校方及各界带来不便深表歉意。他表示，事件已交由警方及相关政府部门按正常程序跟进和处理，他将会全面配合调查工作。