施政报告2026︱谭镇国倡恢复2500元学生津贴、重推公屋租置计划 与大湾区九市制订联合政策包」

行政长官2026年《施政报告》正展开公众咨询，新社联立法会议员谭镇国今日（2日）向行政长官李家超提交一系列建议，包括政府善用北都专属法例创造的空间，与大湾区九市共同制订「联合政策包」，研究共建「联合产业园」、恢复2,500元免入息审查学生津贴，并期望政府加强打击黑工，建立黑名单与举报机制，并适时调整外劳政策。

倡北都简化程序 打通人流、物流、数据流及资金流「四流」

谭镇国表示，行政长官早前指出，北都及河套已陆续进入收成期，建议政府善用北都专属法例创造的空间，拆墙松绑、简化程序，尤其要打通人流、物流、数据流及资金流「四流」，尽快与内地商讨落实时间表，认为这既是北都的核心优势，亦是商界落户的关键考虑。

建议与大湾区九市共同制订「联合政策包」 共建「联合产业园」

为进一步融入大湾区发展，谭镇国建议与大湾区九市共同制订「联合政策包」，研究共建「联合产业园」，鼓励两地合作，并设立「联合资金池」，推动市场项目落地，实现优势互补。在产业布局上，建议北都应聚焦优势产业领域，以北都大学城为核心，以「学研产居」概念培养人才、发展教育产业，打造国际教育枢纽。

民生范畴方面，谭镇国建议恢复2,500元免入息审查学生津贴，直接减轻所有家庭的开学开支压力；确保本地劳工优先就业，期望政府加强打击黑工，建立黑名单与举报机制，并适时调整外劳政策，对滥用者引入刑罚，切实保障本地劳工权益；重推公屋租置计划，拣选合适屋邨，订定合理可负担售价，并设立维修储备金及禁售期，满足公屋居民的置业愿望。

另外，谭镇国亦建议进一步完成交通工具规管，包括规管电动可移动工具、在网约车正式纳入规管后严厉执法，并参考其他地区成熟经验，在机场、陆路口岸等客流密集区域划设网约车专属上落客区等。

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