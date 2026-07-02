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林定国倡防骗心理战 克服恐惧与贪婪 律政司跟进网络罪行立法

政情
更新时间：17:40 2026-07-02 HKT
发布时间：17:40 2026-07-02 HKT

律政司司长林定国今日（2日）出席香港银行公会防骗活动时指出，防骗关键在于克服恐惧与贪婪这两大人性弱点。林定国又提到，律政司正积极跟进网络罪行立法，并针对判刑过轻的骗案「跑腿」及「人头户」申请刑期覆核，并指近期已有个案经覆核后刑期由26个月加重至48个月，以收阻吓之效，并呼吁市民提高警觉。

林定国：防骗需克服人性弱点

香港银行公会今日举办「分清骗徒『伪』术 睇实自己荷包」全民防骗教育活动启动礼，汇聚政府、银行界及金管局等力量。林定国在活动上表示，骗徒手法层出不穷，最重要是教导市民打好心理战，克服恐惧与贪婪两大人性弱点。他指出，骗徒常利用具迫切性的诱饵行骗，例如虚称犯法以制造恐惧，或提供特选投资机会以利用贪念。他提醒市民应随时保持谨慎怀疑，并紧记「便宜莫贪」等防骗俗语。

严惩洗黑钱跑腿及人头户

林定国亦分享了律政司的两大防骗工作。法例方面，针对骗徒日益依赖网络犯案，律政司正配合及跟进法律改革委员会于今年1月发表的报告书，积极推动引入全新特定法例规范网络罪行；检控方面，律政司致力打击协助洗黑钱的「跑腿」及「人头户」，若法庭判刑明显过轻，会主动申请刑期覆核。林定国引述一宗电话骗案为例，被告认罪后原判监26个月，经律政司覆核后，最终被加刑至48个月。

加强源头防骗最关键

林定国坦言，现今骗案多涉及高隐蔽性科技及跨境犯罪，在调查犯案人身份、递解境外罪犯及追讨损失上皆充满挑战。因此，他强调从源头加强防骗意识最为关键，律政司将继续支持跨界别防骗教育，并与相关机构紧密合作，提升市民防骗意识，让市民在生活与投资中更为安心。

图片来源：林定国fb

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