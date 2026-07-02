施政报告2026｜管浩鸣倡增长者医疗券至3000元 向祖父母发「照顾亲属幼儿津贴」 研新型消费税

【施政报告2026/咨询/生育/子女免税额】政府已展开《施政报告》2026公众咨询，多名「单头」立法会议员今日（7月2日）与特首李家超会面，提交建议，包括管浩鸣、范骏华、何君尧、江旻憓等。其中身兼社联主席的选委界议员管浩鸣提出优化社福界「一笔过拨款」制度，指目前拨款编制未能与时俱进，面对近年高通胀、薪酬结构脱节及长期人手流失，不少机构陷入营运与服务质素难以兼顾的结构性困境。他期望优化现行拨款的动态调整机制，使其与实际通胀和公务员薪酬调整建立更紧密的联动关系，确保前线员工薪酬具备市场竞争力。

施政报告2026｜管浩鸣倡设「父母共享育儿假」

至于人口政策，管浩鸣建议设立高层次「生育与人口发展政策统筹委员会」，由司长级官员统领，跨部门协调生育、托儿、房屋、医疗及劳工政策，确保措施同向发力。他建议考虑优化及延长现时的法定产假和侍产假，并研究引入新加坡的「父母共享育儿假」，夫妻可自由协调分配有薪育儿假，鼓励双亲共同分担育儿责任。

同时，研究推行「累进式子女免税额」，建议递增第二名或以上子女的免税额度，以减轻多孩家庭的经济负担。研究为祖父母发放「照顾亲属幼儿津贴或免税额」，纾缓在职家庭压力并肯定长者的家庭贡献。

医疗方面，管浩鸣建议增加长者医疗券金额和个人户口内的累积金额上限，分别至$3,000和$10,000，并允许用于私营物理治疗及心理健康服务。同时研究设立「健康储蓄账户」：参考新加坡「保健储蓄计划」(MediSave)，允许市民将部分强积金或公帑补贴转入个人医疗储蓄账户，专款能用于预防性医疗，例如年度体检。

倡开征新税包括研究奢侈品税、新型消费税

此外，管浩鸣建议特区政府联合本港主要商会、会计及税务专业团体、智库学者，重启往届政府曾就「开征新税及扩阔税基」进行的研究。针对近年民间及学术界提出的各类新税种倡议，包括具针对性的奢侈品税、新型消费税，以至国际上常见的资产增值税、利息税等，政府应秉持科学、务实态度进行全盘利弊分析。

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