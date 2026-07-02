将追求更高职位？邓炳强形容个人「琐碎像尘」：我系会永远支持特首李家超｜Kelly online

保安局局长邓炳强今年（2026年）出任该职位踏入第4周年。随着行政长官选举将于明年举行，曾完成23条立法等重要工作，被问到会否追求在更高位置服务市民？他强调会「永远支持我哋嘅特首李家超先生」，并形容个人「琐碎像尘」，强调一切听从组织安排为市民服务。

喻个人「琐碎像尘」 一切听从组织安排

邓炳强接受新闻节目访问，被问及会否追求更高职位坦言：「我想讲我系会永远支持我哋嘅特首李家超先生，带领我哋继续为香港市民服务。」他续指，就个人而言是「琐碎像尘」，认为「最紧要系组织有需要就继续服务，组织认为冇需要嘅，我可以喺其他方面发展。」

事实上，邓炳强对职位升迁的态度一向低调。他早前接受商台节目主持陈志云专访时，曾被问及电影《寒战1994》中的情节：「会拣做警务处长定系做特首？」邓炳强当时亦未有正面回答，仅婉转地表示自己只想担当在警局负责「开闸」的「小角色」。

邓炳强回顾4年来的局长生涯，感叹过程「充实而有满足感」。（图片来源：邓炳强FB）

邓炳强在今日的访问中坦言：「我想讲我系会永远支持我哋嘅特首李家超先生，带领我哋继续为香港市民服务。」

回顾4年局长生涯 筑起国安坚固屏障

邓炳强为纪念出任保安局局长4周年，今日亦在其社交平台上载了一篇工作回顾。他形容局长一职「责任重大」且「充满挑战」。他指出，在中央支持及行政长官领导下，他与团队以《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书为指路明灯，成功为香港「一国两制」的高质量发展建立起坚固屏障。回顾4年来的局长生涯，邓炳强感叹过程「充实而有满足感」。