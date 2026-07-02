黄锦辉酒驾︱汤家骅分析有可能涉及第5条罪 另涉诚信问题：立法会守则仲严过《基本法》

立法会议员黄锦辉日前于中文大学校园内，因涉嫌酒后驾驶等4宗罪被捕。行会成员、资深大律师汤家骅今早（7月2日）于商台节目分析，指由于黄锦辉是再犯，如罪成有机会即时入狱，而他事后没有报案，反而离开现场，法官可能会质疑他是否为了「争取时间饮啲水、去个洗手间」，减少体内酒精含量，如是则有机会另涉「妨碍司法公正」罪。

汤家骅指出，醉驾在香港属严重罪行，最高刑罚可达罚款25,000元及监禁三年，并可能面临六个月至五年不等的停牌处分。对于黄锦辉在意外后未有报案便离开现场，汤家骅表示，一般轻微交通意外若无人受伤，双方拍照及交换联络方式后自行离开，确实未必需要报警。然而，若案件本身涉及醉驾嫌疑，当事人未有依循程序报案便离开，便会引起合理怀疑，令人质疑其动机是否旨在避开即时的酒精呼气测试。

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黄锦辉案发后离开现场 或令人怀疑是否想「饮水沟淡」酒精

汤家骅直言，法律要求驾驶者尽快及尽可能接受酒精测试。如果有人刻意拖延，例如离开现场返家「饮多啲水、去多几次洗手间」，企图借此冲淡体内的酒精浓度，法官便会认为这是故意拖延的行为，甚至有可能衍生其他罪行。他强调，这不仅牵涉逃避刑事罪责，更带出严重的诚信问题。对于身处敏感职位或担任公职的立法会议员而言，这绝对是公众极度关注的污点。

至于案发地点位于中文大学校园内的私家路，汤家骅厘清了坊间的法律误区。他明言，私家路与公众马路在适用交通法例上「没有甚么分别」。他指出，许多人误以为商场或大学校园属私人地方，但实际上这些都是公众可以进出的区域；即使进入该处需获得业权人（如校方）的许可，在法律定义上仍被视作公众地方，因此所有交通法例均完全适用。

行会成员、资深大律师汤家骅。

被问及若最终定罪，黄锦辉应否考虑辞去立法会议员等公职时，汤家骅回应指，就他理解现时立法会处理议员违规事件的内部守则及标准，实际上比《基本法》及一般法律的要求更为严格。虽然过往相关的罢免先例不多，但他特别提醒，议员及议会必须顾及社会大众的观感。

汤家骅强调，立法会在处理相关事件时，绝对不能让市民产生「官官相卫、自己人查自己人」的负面观感，更不能让人觉得可以「轻轻放过」涉事议员。他认为事件的后续处理必须严肃对待，并妥善回应公众对议员诚信的期望，同时社会亦应尊重立法会最终的处理机制与决定。