大棋盘︱黄锦辉酒驾抢七一焦点 显政治警觉性不足 政圈料手尾长：在内地「双开」是基本动作

昨日是香港回归29周年，本是普天同庆大日子，但偏偏爆出立法会议员黄锦辉涉嫌醉酒驾驶丑闻，迅即成为全城焦点。黄锦辉周一晚上被捕，但一直没主动申报，议会领袖亦被蒙在鼓里，他昨日仍出席庆回归活动兴奋打卡，直至传媒报道事件才曝光。政圈普遍认为，黄锦辉牵涉罪行比陈家珮逆线行车严重得多，立法会监委会必定「开file」处理，甚至有人认为他的议席和其他公职「危危乎」。

黄锦辉议席危危乎：再犯处罚一定更重

黄锦辉目前牵涉4宗罪，包括酒后驾驶、不小心驾驶、发生交通意外后没报案等。讽刺的是，黄锦辉两年前曾撰文倡议用AI打击醉驾，称「许多驾驶者喝了一两杯酒后冒险驾车回家，意外一旦发生便追悔莫及」，如今食中「回力镖」。

有喜好杯中物的政圈人士指，黄锦辉事发后不顾而去，已是大错，他半小时后才回到现场，呼气测试仍超标，酒精未散，显示「一定饮咗唔少」。也有人笑言，若然黄锦辉撞车后仍然「清醒」，可主动向保安申报意外并承担损毁赔偿。

但无论如何，酒后驾驶、意外后不顾而去，肯定是严重交通罪行，何况当事人是立法会议员，更加罪加一等。政圈消息指，黄锦辉醉驾有前科，2015年曾因涉嫌醉驾被起诉，若今次罪成，处罚理应更重，有机会影响议席去留，「唔系担心佢政治前途，系惊佢坐监，对立法会形象好大影响，平时做几多好嘢都无用。」

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性质远比陈家珮逆线行车严重 若无其事打卡「罪加一等」

在《基本法》及本地法例下，立法会议员涉及刑事罪行不会立即丧失议员资格，除非因监禁而连续3个月不出席会议，但公众对议员的要求，必定高于单单遵守法律。据《立法会议员守则》，议员言行举止应符合社会对立法会的期望，须时刻严守个人品格和操守的最高标准，如涉法律诉讼应及时报告立法会主席，但据闻昨日传媒揭发事件之前，黄锦辉未有通报立法会。

有监委会成员认为，黄锦辉涉及4宗罪，单计酒后驾驶，性质已比起今年初新民党议员陈家珮逆线行车风波，所涉及的「不小心驾驶」严重得多，再加上肇事后不顾而去罪加一等，必定要开会跟进。陈家珮最后被监委会处以书面警告，即五级处分中最轻微一级，但有议员估计，按目前资讯，黄锦辉酒后驾驶起码要出动「藉议案训诫」，即第三级处分。

有人提醒，陈家珮获「从轻发落」原因之一是初犯、有深切悔意，事发后即晚道歉；反观黄锦辉无主动通报、如常出席活动打卡，又无回应传媒查询，至昨日傍晚才出声明道歉，危机处理和应对态度已被扣分。

建制中人：在内地「双开」是基本动作

至于政治上应否引咎辞职，不少议员疑中留情，认为法律程序进行中，暂不宜未审先判。曾点评陈家珮事件的民建联元老蔡素玉向笔者表示，知悉黄锦辉涉醉驾，相信属「无心之失」，但直言现时议员少受直选洗礼，政治警觉性有不足，忆述当年被反对派不断抽秤「捉你的不是」，又有很多「狗仔队」，作为公众人物更加要谨言慎行。她相信今届立法会经过连串事件，大家都会打醒十二分精神。

昨日除了是回归纪念日，也是中国共产党建党105周年，特区政府更为此举行庆祝活动启动仪式，但却被一单醉驾新闻抢占舆论焦点。黄锦辉身兼全国政协委员，有建制中人指，内地纪检机关对醉驾案件毫不手软，被「双开」是基本动作，相信他即使不被「揻柴」，后年换届时亦难以连任。

全体立法会议员本月中首次访京，今次事件未知会否有影响，有议员苦笑说，可能要考虑祭出「禁酒令」，免生意外。新议会开局半年，有不少新猷提升议会透明度、拉近与市民距离，奈何个别议员「唔生性」，便足以损害议会整体形象。

聂风