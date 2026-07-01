Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄锦辉酒驾｜FB撰文致歉：全面配合调查 政圈消息指有醉驾前科

政情
更新时间：18:09 2026-07-01 HKT
发布时间：17:30 2026-07-01 HKT

立法会议员黄锦辉日前于香港中文大学校园内，因涉嫌酒后驾驶等4宗罪被捕。黄锦辉于今日（7月1日）在社交平台发帖，就该宗交通事件引致立法会、中文大学校方及各界的不便深表歉意。他表示目前有关事件已正式交由警方及相关部门跟进，自己将会全力配合警方的调查工作。

消息黄锦辉有醉驾前科

政圈消息指，黄锦辉有醉驾前科，他曾在2015年涉嫌醉驾被起诉。

根据法例，据《道路交通条例》(第374章)第39条，任何人在任何道路上驾驶、企图驾驶或掌管汽车，而在其呼气、血液或尿液中的酒精比例超过订明限度，即属犯罪，最高罚款25000元及监禁3年。而根据《立法会条例》，判刑逾3个即丧失议员资格。

涉交通事件引发讨论 发文向各界致歉

黄锦辉日前因涉嫌酒后驾驶等4宗罪被捕。他（7月1日）在社交平台发表贴文，就日前在香港中文大学校园内涉及的一宗交通事件作出回应。他表示，事件引发社会讨论，并为立法会、中文大学校方以及各界带来不便，对此深表歉意。

相关新闻：

黄锦辉酒驾︱立法会议员黄锦辉 涉于前晚醉驾撞到两车被捕

黄锦辉酒驾︱早上仍出席七一升旗礼、酒会 同僚忆述指未见异样 据悉至今未向立法会主动申报

黄锦辉酒驾│身兼全国政协、中大工程学院副院长 曾透露参选受创科局长孙东启发

黄锦辉酒驾｜中大校内撞两私家车被捕 私家路违例警方同样可检控

黄锦辉酒驾︱汤家骅︰料事件涉个人诚信 陆伟雄 : 影响市民对立法会议员印象

案件交警方跟进 承诺全力配合调查

目前，有关事件已正式交由警方及相关政府部门，依循正常程序进行跟进与处理。黄锦辉强调，自己将会全面配合警方的调查工作，感谢各界的关心。

 

最Hit
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
12小时前
旺角男子遭友较剪插伤 重创不治 警持盾牌登楼拘凶手
旺角男子疑遭友人利剪袭击 昏迷送院亡 警持盾牌登楼拘凶手
突发
7分钟前
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
4小时前
黄锦辉酒驾︱立法会议员黄锦辉 涉于前晚醉驾撞到两车被捕
01:54
黄锦辉酒驾︱立法会议员黄锦辉 涉于前晚醉驾撞到两车被捕
政情
5小时前
「播音皇帝」李我遗孀潇湘激罕曝光 97岁生日真实状态令人赞叹 鹣鲽情深昔为爱同住护老院相扶持
「播音皇帝」李我遗孀潇湘激罕曝光 97岁生日真实状态令人赞叹 鹣鲽情深昔为爱同住护老院相扶持
影视圈
9小时前
南韩女消防员被揭强逼陪酒24次跳楼亡 调查报告证遭霸凌 17人遭停职
即时国际
9小时前
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-30 10:45 HKT
郭羡妮14岁女儿Kylie近照曝光 金发露肩拥逆天美腿 瓜子脸精致五官网民惊叹：时间真系闪电快
郭羡妮14岁女儿Kylie近照曝光 金发露肩拥逆天美腿 瓜子脸精致五官网民惊叹：时间真系闪电快
影视圈
6小时前
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
生活百科
2026-06-30 18:02 HKT
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT