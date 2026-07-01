黄锦辉酒驾｜FB撰文致歉：全面配合调查 政圈消息指有醉驾前科
更新时间：18:09 2026-07-01 HKT
发布时间：17:30 2026-07-01 HKT
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立法会议员黄锦辉日前于香港中文大学校园内，因涉嫌酒后驾驶等4宗罪被捕。黄锦辉于今日（7月1日）在社交平台发帖，就该宗交通事件引致立法会、中文大学校方及各界的不便深表歉意。他表示目前有关事件已正式交由警方及相关部门跟进，自己将会全力配合警方的调查工作。
消息黄锦辉有醉驾前科
政圈消息指，黄锦辉有醉驾前科，他曾在2015年涉嫌醉驾被起诉。
根据法例，据《道路交通条例》(第374章)第39条，任何人在任何道路上驾驶、企图驾驶或掌管汽车，而在其呼气、血液或尿液中的酒精比例超过订明限度，即属犯罪，最高罚款25000元及监禁3年。而根据《立法会条例》，判刑逾3个即丧失议员资格。
涉交通事件引发讨论 发文向各界致歉
黄锦辉日前因涉嫌酒后驾驶等4宗罪被捕。他（7月1日）在社交平台发表贴文，就日前在香港中文大学校园内涉及的一宗交通事件作出回应。他表示，事件引发社会讨论，并为立法会、中文大学校方以及各界带来不便，对此深表歉意。
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案件交警方跟进 承诺全力配合调查
目前，有关事件已正式交由警方及相关政府部门，依循正常程序进行跟进与处理。黄锦辉强调，自己将会全面配合警方的调查工作，感谢各界的关心。
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