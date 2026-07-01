黄锦辉酒驾︱汤家骅料事件涉个人诚信 难评议席去留 大律师分析检控元素

立法会议员黄锦辉涉嫌于本周一（6月29日）在中大内驾车撞到两辆私家车后不顾而去，事后折返现场被警方拘捕，涉及醉驾等4罪被捕。行会成员、资深大律师汤家骅今日（1日）向《星岛头条》表示，社会高度关注立法会议员的个人形象，相信事件涉及个人诚信问题，惟暂不评论事件会否影响黄锦辉的个人议席。大律师陆伟雄相信，事件已影响市民对立法会议员的形象，强调「作为公职人员，社会对他们有更高的期望。」期望涉案人士尽快向公众交代。

陆伟雄 : 会影响市民对立法会议员印象

大律师陆伟雄向记者表示，根据《道路交通条例》(第374章)第39条，任何人在任何道路上驾驶、企图驾驶或掌管汽车，而在其呼气、血液或尿液中的酒精比例超过订明限度，即属犯罪 ，最高罚款额及最高监禁期为$25000及3年。他续指，第56条提到，如该意外涉及任何人(包括司机)受伤，该司机须在合理切实可行范围内，尽快而在任何情况下不迟于意外发生后24小时，亲自前往最近的警署或向任何警务人员报告该意外，除非该司机由于在意外中受伤以致不能照办。

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陆伟雄表示，检控方向需综合考虑多项因素，包括驾驶的目的、车速，是否认罪 、酒精浓度及行车距离长短等，惟不清楚酒精浓度有多少，故难以评论。他续指，法庭亦会考虑行车距离长短，举例旺角开车去飞鹅山，入罪机率会较大。

问及有关行为会影响市民对立法会议员的观感，陆伟雄认为会影响市民对立法会议员的形象，强调「作为公职人员，社会对他们有更高的期望。」他不点名提及早前有议员逆线驾驶后的做法，指出「你睇下人地个做法，会深感歉意并会反省，承诺日后会严谨遵守规则」。他强调「犯法就系犯法，最重要系睇下错咗之后点样处理。」期望涉案人士尽快向公众交代。

汤家骅 : 不评论事件会否影响黄锦辉议席

汤家骅表示，醉驾是严重的交通罪行，强调有关交通罪行比逆线驾驶更为严重，一经定罪除了留下刑事案底，还会面临严厉的法律判罚。他强调，社会高度关注立法会议员的个人形象，相信事件涉及个人诚信问题。问及会否影响其立法会的席位，汤家骅表示，暂不清楚内容的细节，故不评论事件会否影响黄锦辉的个人议席。

记者︰黄子龙