回归29周年｜香港拥「一国两制」独特制度优势 林定国吁港人怀使命助国家达目标

今日（1日）为中国共产党成立105周年及香港回归祖国29周年，中共中央总书记、国家主席习近平今早于庆祝大会上发表重要讲话。律政司司长林定国其后在社交平台发文回应。

林定国在文中引述习近平的讲话指，共产党在过去105年带领国家由分裂走向统一、由纷乱走向安定、由贫困走向繁荣。他续称，这一代香港人见证了中国共产党自推动改革开放以来，带来人类文明前所未见的速度，带来翻天覆地的成就，人民生活突飞猛进，形容这些都是「有目共睹、不争的事实」。

中国共产党以人民为本、实事求是

他续指，作为世界第一大执政党，中国共产党能长期领导国家是历史和人民的选择。是建基于习近平提及的优秀特质。中国共产党担当著历史使命，以人民为本，实事求是，在实践中不断检验和发展真理，主动顺应时势，积极识变、应变、求变，与时并进，以坚韧的斗志和强大的自信攻坚克难。

中共中央总书记、国家主席习近平今早于庆祝大会上发表重要讲话。林定国FB图片

社会主义制度是国家的根本制度

他引述国家《宪法》第一条指出，社会主义制度是国家的根本制度，而中国共产党的领导正是中国特色社会主义最本质的特征，亦正如《宪法》序言所述，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度亦将长期存在、发展。他续指，中国共产党维持著优秀特质，按照习近平指示在五方面坚定信心、接续奋斗，发展全过程民主，胸怀自我革命精神，必然会继续得到全国各族人民的拥护和支持。

「一国两制」方针是中共的伟大成就之一

适逢香港回归29周年，林定国强调，29年前以具历史创造性的「一国两制」方针恢复对香港行使主权，正是中共的伟大成就之一；而习近平亦在讲话中向香港同胞致以问候，重申将坚定不移贯彻「一国两制」及「港人治港」方针，促进香港长期繁荣稳定。

在中国共产党领导下，国家正稳步迈向建设中国式现代化强国和中华民族伟大复兴的目标。林定国呼吁港人应怀著使命感担当起应负的责任，在这历史征程上，善用在「一国两制」下享有的独特制度优势，包括建基于普通法制度的优良法治，协助和配合国家达致以上目标。