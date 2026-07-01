回归29周年｜陈茂波 : 国家发展是香港发展最大底气 林定国吁港人怀使命助国家达目标

今日（1日）为中国共产党成立105周年及香港回归祖国29周年，中共中央总书记、国家主席习近平今早于庆祝大会上发表重要讲话，全面回顾了党团结带领全国人民不懈奋斗所取得的历史成就，并就新征程上以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作了重要论述和明确部署 。财政司司长陈茂波指，习近平的重要讲话高屋建瓴、内涵丰富，深刻地勾划了国家辉煌的发展成就从哪里来，未来又将往哪里去，为人民的奋斗方向、任务和工作进一步提供了遵循、指明了目标。

国家在新征程上稳定、高质量发展 是香港发展最大底气

陈茂波今日傍晚在社交平台发文，指国家在新征程上持续、稳定、高质量的发展，是香港发展的最大底气。习总书记强调，要全面准确、坚定不移贯彻「一国两制」方针、落实「爱国者治港」原则，提升港澳依法治理效能，促进港澳经济社会发展，支持港澳更好融入和服务国家发展大局 。国家给予香港国际金融、贸易、航运、创科中心、高端人才集聚高地等的角色和功能，让市民更深刻体会到香港在国家发展大局中的重要使命和责任。

财政司司长陈茂波。陈茂波FB

陈茂波等出席香港特区庆祝中国共产党成立105周年的活动启动仪式，并透过现场直播，聆听中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京「庆祝中国共产党成立105周年大会」上的重要讲话。陈茂波FB

陈茂波等透过现场直播，聆听中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京「庆祝中国共产党成立105周年大会」上的重要讲话。陈茂波FB

陈茂波表示，在行政长官李家超的带领下，特区政府正全力筹备香港首份五年规划，以全面对接国家「十五五」规划和发展战略、融入和服务国家发展大局，致力发挥好「超级联系人」和「超级增值人」的角色。他最近出差欧洲和内地省市，再次深刻感受到「一国两制」下香港国际化的独特优势和功能。通过联通内外金融市场、汇聚国际一流科教金融等人才与专业服务、发挥对接转换国家标准与国际标准的功能，香港可进一步促进中国产品、服务与机遇和国际资本与需要的高效对接，助力促成更多互惠合作、实现共同繁荣。

特区政府会坚定信心、不懈奋斗、守正创新，团结社会各界，充分用好国家各方面的政策支持、发挥香港的各项优势，为强国建设和民族复兴伟业作出新的、更大的贡献，也为香港的高质量发展注入更强的动能 、为市民创造更美好的生活。

另外，律政司司长林定国亦在社交平台发文回应。林定国在文中引述习近平的讲话指，共产党在过去105年带领国家由分裂走向统一、由纷乱走向安定、由贫困走向繁荣。他续称，这一代香港人见证了中国共产党自推动改革开放以来，带来人类文明前所未见的速度，带来翻天覆地的成就，人民生活突飞猛进，形容这些都是「有目共睹、不争的事实」。

中国共产党以人民为本、实事求是

他续指，作为世界第一大执政党，中国共产党能长期领导国家是历史和人民的选择。是建基于习近平提及的优秀特质。中国共产党担当著历史使命，以人民为本，实事求是，在实践中不断检验和发展真理，主动顺应时势，积极识变、应变、求变，与时并进，以坚韧的斗志和强大的自信攻坚克难。

律政司司长林定国亦在社交平台发文回应。

中共中央总书记、国家主席习近平今早于庆祝大会上发表重要讲话。林定国FB图片

社会主义制度是国家的根本制度

他引述国家《宪法》第一条指出，社会主义制度是国家的根本制度，而中国共产党的领导正是中国特色社会主义最本质的特征，亦正如《宪法》序言所述，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度亦将长期存在、发展。他续指，中国共产党维持著优秀特质，按照习近平指示在五方面坚定信心、接续奋斗，发展全过程民主，胸怀自我革命精神，必然会继续得到全国各族人民的拥护和支持。

「一国两制」方针是中共的伟大成就之一

适逢香港回归29周年，林定国强调，29年前以具历史创造性的「一国两制」方针恢复对香港行使主权，正是中共的伟大成就之一；而习近平亦在讲话中向香港同胞致以问候，重申将坚定不移贯彻「一国两制」及「港人治港」方针，促进香港长期繁荣稳定。

在中国共产党领导下，国家正稳步迈向建设中国式现代化强国和中华民族伟大复兴的目标。林定国呼吁港人应怀著使命感担当起应负的责任，在这历史征程上，善用在「一国两制」下享有的独特制度优势，包括建基于普通法制度的优良法治，协助和配合国家达致以上目标。