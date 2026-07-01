黄锦辉酒驾｜中大校内撞两私家车被捕 私家路违例警方同样可检控

立法会议员黄锦辉涉酒后驾驶等4宗罪被捕。前日（6月29日）晚上10时许，黄锦辉驾驶私家车在中文大学校园内失控撞向两部私家车，涉嫌酒后驾驶等4宗罪被捕。虽然案发于中大私家路，但法例规定私家路犯例与公共道路无异，同样会遭检控，中大保安处亦表明会向警方举报校内交通意外等违例行为。

私家路触犯交通规例与公共道路无异

虽然中文大学校园内的道路属于私家路，但根据本港法例第374O章「道路交通（私家路上泊车）规例」，香港所有私家道路（包括大学校园道路）已列入《道路交通（私家路上泊车）规例》的管辖范围。因此，驾驶人士在私家路上触犯交通规例，其后果与在公共道路上犯例无异，同样会面临警方检控。

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保安处会向警方举报交通事故

中文大学保安处亦于网页上明确列出在校园内行车的规则。守则指出校园内所有驾驶者及使用道路人士，必须遵守「道路交通条例及守则」、校内交通标志、车速限制、临时交通措施；道路使用者须配合保安员就校内交通及车辆停泊作出的指示。保安处亦会向警方举报交通意外、危险驾驶、不小心驾驶等交通事故。

在交通意外发生后，黄锦辉驾驶私家车离开现场，期间并未停下，并将该辆私家车停泊于大学宿舍第17苑外。

当晚未能通过酒精测试被捕

当值保安员于同日晚上11时许报案。警方接报到场后，为黄锦辉进行酒精呼气测试，结果他未能通过测试，警方遂以涉嫌「酒后驾驶」将黄锦辉拘捕。

事件中并无人受伤，但共有三辆车辆受损。案件目前列作「交通意外」、「不小心驾驶」、「发生交通意外后没有停车」、「发生交通意外后没有报案」及「酒后驾驶」，现正由新界南总区交通部意外调查队第6队跟进。