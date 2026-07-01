回归29周年｜邓炳强 : 对国家取得伟大成就深感自豪 香港必须认真学习及贯彻落实习近平指导

今日（1日）是香港回归祖国29周年，亦是中国共产党成立105周年的历史时刻。保安局局长邓炳强今日出席香港特区庆祝中国共产党成立105周年的活动启动仪式，并透过现场直播，聆听中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京「庆祝中国共产党成立105周年大会」上的重要讲话。邓炳强其后在社交媒体 Facebook 发文，对国家取得的伟大成就深感自豪与鼓舞，并强调香港的长远发展必须认真学习及贯彻落实习近平的指导。

邓炳强：习近平讲话为香港由治及兴提供根本遵循

邓炳强表示，今早除了出席活动启动仪式及观看展示国家伟大成就的展览外，更透过直播聆听习主席的重要讲话。他指出，习近平在讲话中全面回顾105年来中国共产党带领全国各族人民走过的历程与成就，不仅为国家在新时代新征程上指明了前进方向，更为香港迈向由治及兴提供了根本遵循，令他感到澎湃、自豪与深受鼓舞。

邓炳强指出这份激昂的心情，让他回想起每次在香港国家安全展览厅内，驻足观看《开国大典》油画时所感受到的震撼，感叹自1949年中国共产党革命先辈宣告新中国成立以来，中华民族已迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

他强调，香港的发展始终离不开国家作为坚强后盾。回归以来，不论是抵御金融风暴、支援香港抗疫，还是推动粤港澳大湾区建设，甚至是首位香港太空人黎家盈贡献国家航天事业，香港的每一次跨越都与祖国紧紧相连。邓炳强指出，历史证明「没有共产党的带领就没有今天祖国的和平发展，也没有今天香港的繁荣安定」。

邓炳强今日出席香港特区庆祝中国共产党成立105周年的活动启动仪式。（图片来源：邓炳强Facebook）

邓炳强观看展示国家伟大成就的展览。（图片来源：邓炳强Facebook）

邓炳强观看展示国家伟大成就的展览。（图片来源：邓炳强Facebook）

《开国大典》油画。（图片来源：邓炳强Facebook）

贯彻落实「五个必须」 主动对接「十五五」规划

对于习近平在讲话中提出「五个必须」的明确要求，并号召全党全国各族人民奋力创造新历史辉煌，邓炳强表示，香港作为国家不可分割的一部分，必须认真学习有关讲话精神，将其贯彻落实到每一项工作中，把学习成果转化为推进「一国两制」行稳致远及推动香港长远发展的实际行动。

邓炳强续指，习近平在谈及促进港澳长期繁荣稳定时，强调要「提升依法治理效能、促进经济社会发展，以及支持港澳更好融入和服务国家发展大局」。特区政府正主动对接国家的「十五五」规划，并已就香港首个五年规划展开公众咨询。邓炳强相信，在国家战略加持与大湾区融合提速下，只要香港把握机遇，在高水平安全与高质量发展相辅相成之下，续写「一国两制」实践的崭新篇章，为中国梦贡献香港力量。