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回归29周年｜司局长齐撑「七一优惠」 卓永兴联黄伟纶、张国钧到茶餐厅开餐 杨何蓓茵访雷生春 何永贤往房委会的旗舰商场「大本型」消费

政情
更新时间：17:09 2026-07-01 HKT
发布时间：15:53 2026-07-01 HKT

今日（1日）是香港特区成立29周年的大日子，社会各界纷纷推出「期间限定」优惠及免费项目，与全港市民庆祝回归大日子。特区政府多名司、局长纷纷响应。财政司司长陈茂波在社交平台表示，今日全港洋溢著热烈的节日气氛，近3500间食肆及商户推出庆回归优惠，与大家同乐。他也有与同事也去了品尝地道美食，跟大家一起分享欢乐。

政务司副司长卓永兴联同财政司副司长黄伟纶、律政司副司长张国钧，齐齐到上环一家茶餐厅开餐，享用全单七一折的港式茶记美食，共庆回归，呼吁市民利用饮食业界提供的7.1优惠，一同欢渡回归佳日和提升生活的幸福感。

卓永兴表示，他们叫了「四喜临门」烧味拼盘、椒丝腐乳通菜、烧鹅髀瀬粉、酸菜鱼米线，形容味道与卖相俱佳。他续指，在堂食全单七一折的吸引下，现场相当旺场，气氛热闹，市民都吃得开怀，更有市民和餐厅员工主动和他们合照留下美好时刻。

 
房屋局局长何永贤则与屋邨管理商业楼宇支援服务组的同事，在七一优惠餐厅用膳。何永贤FB图片
房屋局局长何永贤则与屋邨管理商业楼宇支援服务组的同事，在七一优惠餐厅用膳。何永贤FB图片
何永贤前往「共筑创业家」项目「Wasabi」购物。何永贤FB图片
何永贤前往「共筑创业家」项目「Wasabi」购物。何永贤FB图片

茶餐厅7.1折较平日平133元 卓永兴形容优惠感受暖暖人情味

卓续说，今日一餐的正价是460元，7.1折后实收327元，平了133元，真的十分优惠，形容慷慨的优惠不只令他感受到暖暖的人情味，更反映出店家浓浓的爱国爱港热忱，值得点赞。

保安局局长邓炳强则相约一班民众安全服务队（民安队）少年团团员，前往香港太空馆参观期间限定的「中国载人航天之旅」展览，共同感受国家航天事业的非凡成就。

参观期间，邓炳强向团员分享了曾借调至保安局的警队人员黎家盈的故事。早上看见黎家盈在天宫空间站展示香港特区区旗，令在场人士深感感动。作为保安局局长及黎家盈的警队师兄，他表示感到双倍自豪，并赞扬黎家盈从香港走向太空，为香港青年展示了「敢梦、追梦、圆梦」的奋斗精神。

另外，公务员事务局局长杨何蓓茵与局内两位年轻政务主任到访于1931年建成的雷生春，现时已活化为香港浸会大学中医药学院雷生春堂，了解活化后的雷生春如何服务社区，并享用期间限定的七一优惠。

至于商务及经济发展局局长丘应桦与政助李世华则到麦当劳消费，呼吁市民一家大细出外走走，「齐齐边食边玩边消费」。

房屋局局长何永贤则与屋邨管理商业楼宇支援服务组的同事，到房委会的旗舰商场「大本型」享受七一优惠，并在商场餐厅吃午餐期间，享受了一款写上「29」的梳乎厘班戟代表香港特区成立29周年。之后她更前往「共筑创业家」项目「Wasabi」购物，支持青年创业家，该店也正推出88折七一优惠。

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