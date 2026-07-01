黄锦辉酒驾│身兼全国政协、中大工程学院副院长 曾透露参选受创科局长孙东启发

现年66岁的全国政协委员、中大工程学院副院长（外务）黄锦辉，涉嫌酒后驾驶等4项罪名被捕。黄锦辉于2022年经选委会界别补选晋身立法会，并于2025年成功连任。他身兼多项公职，曾表示参选是受到现任创新科技及工业局局长孙东启发，期望填补其议席空缺以联系大学创科上游。

黄锦辉在香港成长，早年就读九龙圣德肋撒英文学校，其后远赴英国深造，并于1987年取得英国爱丁堡大学博士学位。

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根据立法会个人利益登记册资料，黄锦辉现时身兼多项社会公职，包括全国政协委员、林大辉中学校董、顺德联谊总会李兆基中学法团校董会独立校董、香港科技创新联盟副主席兼秘书长、香港金融纠纷调解中心董事、广东省粤港澳合作促进会常务理事、深圳市科协常务委员、广州市科协港澳顾问等。

现年66岁的黄锦辉，同时亦为中大工程学院副院长（外务），并在中大教学多年，并担任中大系统工程与工程管理学系教授、创新科技中心主任、创业研究中心副主任。

涉嫌醉驾被捕现正保释候查

黄锦辉于2011年获香港特区政府颁授荣誉勋章（MH）。在政界方面，他于2022年12月18日的第七届立法会补选中，成功当选选举委员会界别议员，踏足政坛，当时宣誓时曾一度读错誓词，亦涉嫌未有按照选举指引规定提交支持者同意书。随后于2025年，以1,329票高票当选第八届立法会选委会界别议员。

黄锦辉曾透露参选立法会受创科局长孙东启发。黄锦辉FB图片

黄锦辉透露参选立法会受创科局长孙东启发

黄锦辉曾接受中大媒体《走进中大》访问，透露自己参选立法会的契机，是受到同为创科学者的创新科技及工业局局长孙东启发。

黄锦辉指出，原本担任立法会议员的孙东在出任局长后，留下议席空缺。他因此决定参选，以填补该位置，并表示：「孙东的位置是不容易替代的，因为他主要负责与作为创科上游的大学联系，这就是我晋身立法会后要做的事情。」