黄锦辉酒驾︱早上仍出席七一升旗礼、酒会 同僚忆述指未见异样 据悉至今未向立法会主动申报

立法会议员黄锦辉涉酒后驾驶等4宗罪被捕。黄锦辉今早仍有出席升旗礼、酒会，以及庆祝中国共产党成立105周年活动启动仪式。有多名立法会议员表示，早上有和黄锦辉打招呼，对方未见异样。据了解，黄锦辉至今仍未主动向立法会申报情况，有资深议员正尝试联络他。

有多名立法会监委会委员表示，今次事件情节看似较为严重，但没有市民实名举报，又或执法部门通报等，甚或当事人主动申报，委员会暂时无法正式启动程序处理，现在首要是了解相关情况。据了解，有议员早上一度看到黄锦辉与主席李慧琼「密密斟」，未见有特别，当时大家都不知情况。

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有委员亦称，相信警方调查需时，再到走法律程序都有一段日子，但如情况确实，立法会形象明显受损，就算最后监委会认为他不宜继续担任议员，亦要走程序根据《议事规则》动议谴责对方，此等种种相信会有一段时间要处理。有资深议员更担心，本月中全体立法会议员访京，本是回归后首次成行属历史里程碑，现在发生此事，担心有所影响。

黄锦辉中午12时许在其Facebook专页发帖，并上载多张照片，神情轻松、笑面出席活动。他更在帖文中指，能出席七一升旗仪式与回归庆祝酒会，内心满怀喜悦与自豪。

《星岛头条》记者尝试致电黄锦辉，对方没有接听，亦有发讯息关注情况，至今未有回复。据了解，其议员办事处同事亦不知悉事件。

记者：郭咏欣