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黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉

政情
更新时间：14:32 2026-07-03 HKT
发布时间：14:08 2026-07-03 HKT

【黄锦辉/立法会议员/醉驾】立法会议员、中大工程学院副院长黄锦辉周一（6月29日）涉嫌于中文大学校园内连撞两车后一度离开，因涉嫌酒后驾驶及意外后没有停车等四罪被警方拘捕，他现时已被中大暂停其在大学的行政职务。黄锦辉今日（3日）再发声明，表示经过慎重考虑，决定由即日起辞去立法会的所有职务。

黄锦辉表示，就近日所涉及的交通事件，为社会及立法会带来困扰，谨此深表歉意。为免影响立法会运作，经过慎重考虑后，决定由即日起辞去立法会的所有职务。他续指，现时警方正调查事件，亦已将事件交由律师处理，所以未能作进一步回应，希望大家体谅。

黄锦辉表示过去三年多以来，于立法会工作，为公众服务，深感荣幸，意义重大，亦获益良多。虽然离开立法会，但对服务社会的初心和热诚不变，日后将在不同的岗位上，继续为公众、为香港努力。

立法会监察委员会昨（2日）回复称，一直非常重视议员的行为操守，亦明白公众很关注此事件，监委会会按《立法会议员守则》认真严肃处理涉及议员行为操守的个案。

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