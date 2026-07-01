回归29周年︱陈曼琪：香港无论面对什么挑战 背后都有祖国作为强大后盾

今日（7月1日）是中国共产党成立105周年，亦是香港回归祖国29周年。全国人大代表、香港中律协会长、立法会议员陈曼琪表示，今天是意义非凡的一天，国家的制度优势，凝聚了全国人民的团结与力量，让香港既有眼前的稳步发展，更有长远的奋斗目标。香港回归祖国29年来，无论面对什么挑战，背后都有祖国作为强大后盾。

陈曼琪在社交平台表示，走中国特色社会主义强国之路，必须牢记百年奋斗目标、不忘初心使命。国家统筹发展和安全、兼顾国内国际两个大局，与时俱进、因地制宜——这正正也是香港发挥独特优势、积极融入和服务国家发展大局的关键所在。

将续以忠诚、专业做好市民与政府之间的桥梁

中共中央总书记习近平今天的发言再次强调，要坚持「一国两制」、「爱国者治港」，促进香港繁荣稳定。陈曼琪指，这不仅是中华民族伟大复兴的重要组成部分，更鼓励和要求香港提升依法治理效能，积极融入和服务国家发展大局。这是她在全国人大和香港立法会的议会工作中一直秉持的理念。

陈曼琪称，作为全国人大代表、全国妇联执委和香港立法会议员，她的核心使命是协助香港更积极主动融入和服务国家发展大局，团结妇女力量，支持和监察特区政府务实改革，提出贴地建议，共同促进经济、改善民生。她将继续以忠诚、专业、务实的态度，全力履职，做好市民与政府之间的桥梁。香港定能在国家强国建设中发挥独特所长，贡献国家。

